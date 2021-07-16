Англия

В новой экипировке футболисты лондонской команды будут выступать в сезоне-2021/22.

Арсенал на своем официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.

Футболка от компании Adidas, которая является техническим спонсором "канониров" была выполнена в традиционных цветах — красном и белом. Помимо этого на футболках присутствуют синие вставки. Все это дополнено белыми шортами и гетрами.

Дебют новой формы состоится во время товарищеского матча Арсенал — Рейнджерс. Игра пройдет в субботу, 17 июля.

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