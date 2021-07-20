Англия

Итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини близок к переезду в Англию.

Голкипер итальянской Аталанты Пьерлуиджи Голлини может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

По данным иностранных СМИ, в переходе голкипера заинтересованы лондонский Тоттенхэм и мадридский Атлетико.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Тоттенхэм значительно продвинулся в переговорах с Аталантой. Шпоры, по данным источника, уже согласовали аренду Голлини на один сезон с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Аталанта выкупила контракт Голлини у Астон Виллы в 2018 году. За бергамасков голкипер провел 112 во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в Болонье подтвердили факт предложения Тоттенхэма по Томиясу.