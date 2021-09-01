Англия

Футболист вскоре уже сможет помочь команде на поле.

Вингер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который перешел в клуб из туринского Ювентуса, впервые после возвращение примерял футболку "красных дьяволов".

Португальцу устроили фотосессию в новой форме клуба.

Отметим, что помочь МЮ португалец может уже в ближайшем матче Премьер-лиги против Ньюкасла. Игра состоится 11 сентября в 17:00 по Киеву.

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