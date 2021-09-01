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Football.ua собрал лучшие трансферы прошедшего межсезонья.

Вот и закрылось летнее трансферное окно. Оно, пожалуй, было одним из самых легендарных в истории. Кто бы мог подумать, что в пандемийный период понятие "трансферная бомба" будет как никогда актуальным. В наш топ мы собрали те трансферы, про которые так и хочется сказать: "А ты говорил, что это невозможно". Оказывается, нет ничего невозможного.

Отметим, что в наш список попадут и те футболисты, которые перебрались в новый клуб на правах свободного агента. Не могли мы их не включить, сами понимаете...

10. Дайот Упамекано (РБ Лейпциг — Бавария, 42,5 миллионов евро)

Громких обещаний не переманивать в свой новый клуб игроков бывшей команды Юлиан Нагельсманн не давал, но и трансфер французского экс-защитника произошел раньше, чем было объявлено о договоренностях с наставником, поэтому тут упрекнуть немца совершенно не получится. При этом, Бавария прекрасно знала, в чем была ее проблема в последних сезонах. Однако, максимально подходящих, и при этом не заоблачно дорогих по стоимости, вариантов на трансферном рынке долгое время не было совершенно.

Как только доступная опция усиления появилась, "Красная машина" сразу же сделала все от себя необходимое для оформления перехода. Да, это игрок и прямого конкурента по национальному первенству, да, вновь за большие деньги, однако если "припекло", а Баварию этим летом "припекло" очень сильно, то на некоторые моменты можно традиционно закрыть глаза. Дайот Упамекано — блестящее усиление для "ротен".

9. Джек Грилиш (Астон Вилла — Манчестер Сити, 100 миллионов евро)

Слухи о переходе Грилиша в клуб из топ-5 Премьер-лиги ходили давно. Пожалуй, еще с тех времен, когда Джек "тащил" Виллу в Чемпионшипе. Тогда никто так и не решился выложить крупную сумму за парня, который феерил во втором по силе дивизионе страны. Но Джек ворвался с бирмингемцами в АПЛ и доказал хейтерам, что и там он может показывать футбол высокого уровня.

Поначалу Манчестер Сити и Астон Вилла не могли договориться о сумме перехода. Да, Грилиш — не "кот в мешке", но 100 миллионов... Желание наставника "горожан" Пепа Гвардиолы заполучить к себе в состав столь одаренного плеймейкера было выше денег. Теперь будем наблюдать за тем, не сломает ли парня бремя "стомиллионника".

8. Джейдон Санчо (Боруссия Д — Манчестер Юнайтед, 85 миллионов)

Руководство дортмундской Боруссии — простые люди. "Хочешь перейти в другой клуб? Пусть выполняют наши требования, а мы держать не будем". Джейдон Санчо очень хотел вернуться в Англию. И не в родной Манчестер Сити, где давным-давно не заметили его талант. Он предпочел исторического соперника "горожан" — Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы", наравне с самим футболистом, проявляли большой интерес к нему еще прошлым летом. И каким-то чудом трансфер сорвался. Солскьяер настоял, что за любые деньги нужно парня выкупать! 85 миллионов Боруссия получила за своего футболиста и отпустила его на Олд Траффорд. Самое главное — в этой истории нет проигравших.

7. Рафаэль Варан (Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед, 40 миллионов евро)

Сложно понять логику боссов Реала, отпустивших сразу двух ключевых центрбеков в летнее межсезонье. Пара Варан — Рамос выглядела куда надежнее, нежели Начо — Милитан, которые играют сейчас. Но заработать на немолодеющем французе все же захотелось.

МЮ понять проще. Клуб предложил достаточно солидную сумму за Варана — 40 миллионов евро и получили достойного футболиста на замену Виктору Линделефу в пару к Харри Магуайру. С капитаном МЮ Варан должен сыграться на ура, тем более что и сам футболист хотел проверить себя в АПЛ. 28 лет для центрального защитника — именно тот возраст, когда нужно делать следующий шаг. Это, безусловно, топ трансфер.

6. Ашраф Хакими (Интер — ПСЖ, 60 миллионов евро)

В самом начале лета, когда трансферное окно только открылось, многие СМИ пестрили заголовками: "Хакими близок к переезду в Париж. На него претендует ПСЖ". Честно говоря, мало в это верилось, ведь марокканец провел отличный сезон в Интере, став с клубом чемпионом Италии. Казалось бы, еще играть и играть в Серии А...

Но после появились новости о больших финансовых проблемах "нерадзурри" и все стало понятно. Клуб не сможет да и не станет удерживать своих лидеров из-за высоких зарплат и нужде в деньгах. Поэтому трансфер Хакими не особо удивил. Но за довольно небольшие по нынешним меркам деньги ПСЖ сумел урвать возможно лучшего правого защитника на сегодняшний день. Первые матчи Лиги 1 это подтверждают.

5. Джанлуиджи Доннарумма (Милан — ПСЖ, свободный агент)

Еще перед Евро-2020 лучший вратарь Серии А сезона-2020/21 Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не будет продлевать контракт с Миланом. С футболистом много общались по этому поводу, но ни в какую. Он твердо решил уехать из Италии и один из ключевых вопросов — финансы. Милан попросту не мог предложить ДжиДжи желаемый оклад.

Страж ворот провел чемпионат Европы как нельзя лучше. Огромное количество сэйвов забудут, а серию пенальти против Англии в финале — нет! Приз лучшему игроку Евро-2020 достался Доннарумме, а после и другой приз — отличный оклад в ПСЖ, который оказался даже лучше того, что он просил у Милана. К слову, в Лиге 1 итальянец еще не играл, но то, что он со временем вытеснит Кейлора Наваса — сомнений никаких.

4. Серхио Рамос (Реал Мадрид — ПСЖ, свободный агент)

Серхио Рамос открывает в нашем материале мини-рубрику "неожиданные переходы". Одно из самых популярных испанских СМИ окрестило переход капитана "бланкос" в ПСЖ — "пересадкой сердца". И с этим сложно поспорить, ведь столько лет Рамос служил верой и правдой клубу... Логику президента Реала Флорентина Переса и самого Рамоса сложно понять. Сначала клуб предлагает ему невыгодные условия, на которые испанец не соглашается, а когда уже дело доходит до "Done Deal" — Реал сворачивает переговоры.

Однако объяснить этот инцидент все-таки можно. Переговоры между двумя упрямыми людьми редко заканчиваются успешно, и это именно такой случай. Испанец выбрал ПСЖ своим следующим клубом и это не удивительно. Там он будет получать хорошую зарплату, продолжит играть и может вновь поднять надо головой "ушастого". С таким то составом...

3. Ромелу Лукаку (Интер — Челси, 115 миллионов евро)

Возвращение Ромелу Лукаку на Стэмфорд Бридж было пожалуй столь неожиданным, как и переезд его уже экс-одноклубника Хакими в Париж. Но его уход можно объяснить не только финансовыми проблемами Интера. Летом после огненного сезона из клуба ушел человек, способный работать с бельгийцем, найти ему нужную позицию на поле и дать правильный совет — Антонио Конте.

Ромелу решил не пытать удачу с Симоне Индзаги и принял предложение "синих". В Англии Лукаку не нужна никакая акклиматизация, а в Челси и подавно. Благо сейчас он именно та центральная фигура, через которую Томас Тухель будет строить свою игру. Раньше было совсем по-другому. Также отметим, что и Интер в обиде не остался.

1-2. Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед, 15 миллионов евро + 8 миллионов бонусами)

Вы когда-нибудь видели, чтобы топ трансфер решался за несколько часов? Роналду вел переговоры с Манчестер Сити, однако буквально за мгновение ситуация изменилась. Еще никто не переключился на волну возвращения CR7 на Олд Траффорд, как пресс-служба "красных дьяволов" ошарашила: "Он возвращается домой".

Забавно и то, что португалец если и вел переговоры с МЮ, то об этом абсолютно никто не знал, кроме его агента. Даже Патрис Эвра — один из лучших друзей Криштиану думал, что тот его троллит, когда написал смс подобного характера: "Бро, я возвращаюсь в наш клуб". Но это был не троллинг а большой трансфер, один из самых великих в истории футбола. Возвращения такого калибра и вспомнить сложно.

1-2. Лионель Месси (Барселона — ПСЖ, свободный агент)

И, конечно же, Лео Месси... Переход аргентинца в ПСЖ не был столь внезапным, как возвращение Роналду в МЮ. Его успели обсудить на разных сайтах. Но все случилось также очень быстро для трансфера такого масштаба. В Барселоне Месси остаться не мог, даже невзирая на его большое, прямо сказать огромное желание. Все решилось в кабинетах... Ну а кто же не хочет видеть в своей команде одного из лучших футболистов мира?

Видеть хотят то все, а вот платить ему 1 миллион фунтов в неделю — могут лишь единицы. Среди них оказался и ПСЖ, который смог удовлетворить его финансовые аппетиты и дал возможность выиграть не только новый для Месси турнир — Лигу 1, но и уже позабывшейся ему трофей Лиги чемпионов. И да, сам Месси все сделает для того, чтобы мечта президента парижан Нассера Аль-Хелаифи стала реальностью.