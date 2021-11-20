Англия

Футбольная Англия продолжает бороться с последствиями коронавируса.

Английский футбол продолжает борьбу с последствиями коронавируса, которые оказали серьезное влияние на финансовое благополучие всех клубов.

Руководство Английской Премьер-Лиги приняло решение выделить дополнительные 25 млн фунтов трем низшим дивизионам Англии — Лиге 1 (третий по силе чемпионат), Лиге 2 и Национальной Лиге.

Первые два дивизиона получат 20 млн фунтов до конца текущего сезона. Что касается Национальной лиги, то 5 млн фунтов будут распределены между клубами в течении последующих четырех лет.

Эта выплата — часть программы АПЛ по поддержке британского футбола, общая сумма которой составляет порядка 100 млн фунтов.