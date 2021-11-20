Германия

Во второй Бундеслиге грядет громкий скандал вокруг ковид-сертификатов.

Главный тренер бременского Вердера Маркус Анфанг и его помощник Флорианг Юнг покинули стан "музыкантов".

Причиной такого решения стал скандал вокруг Анфага, которого немецкая прокуратура подозревает в подделке COVID-сертификатов.

"Из-за сильного стресса, который в последнее время переживаю я, клуб и моя семья, я принял решение расторгнуть контракт с клубом. Руководители приняли во внимание сложившуюся ситуацию и удовлетворили мою просьбу. Желаю Вердеру удачи в дальнейшем", — пояснил свое решение немецкий специалист.

Согласно немецкому законодательству, за подделку ковид-сертификата правонарушитель может отправиться в тюрьму на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что в Германии могу ввести обязательную вакцинацию для профессиональных спортсменов.