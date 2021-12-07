Англия

У "шпор" возникли проблемы перед игрой в АПЛ.

В Тоттенхэме произошла вспышка заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, положительные тесты на COVID-19 сдали сразу восемь членов команды. Шесть из них футболисты, а два — тренеры.

Все они должны уйти на самоизоляцию на 10 дней. Вероятно, что зараженные игроки пропустят сразу три матча — против Ренна в Лиге конференций, Брайтона и Лестера в АПЛ.

Пока неизвестно, кто из футболистов и тренеров заболел коронавирусом, но клуб в ближайшее время должен сделать официальное заявление.

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