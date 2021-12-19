Англия

Вопрос безопасности для мерсисайдцев — в приоритете.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, что Ливерпуль не будет оформлять переходы игроков, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.

"Не скажу, что мы близки к подписанию нового игрока, но вопрос вакцинации при трансфере будет иметь большое значение. Футболист может быть угрозой для остальных. Я не говорю, что он хочет быть угрозой, но он ею будет.

Придется думать над различными вариантами — отдельная раздевалка, еда в отдельной столовой и отдельный автобус. Если команда хочет следовать протоколам безопасности, то сложно это делать с невакцинированным игроком", — приводит слова Клоппа Mirror.

Напомним, ранее немецкий тренер заявил, что вопрос вакцинации — это вопрос лояльности, солидарности и единства.