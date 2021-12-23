Англия

Наставник Манчестер Сити высказался о последних событиях в АПЛ связанных с переносом поединков.

Английская Премьер-Лига приняла решение перенести два поединка Boxing Day из-за большого количества заражений коронавирусом в командах чемпионата.

Таким образом, это ставит под угрозу проведения традиционного Дня Подарков в английском чемпионате.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о сложившейся ситуации, а также прокомментировал возможность введения обязательной вакцинации для футболистов.

"Количество заражений увеличивается, нам необходимо защитить себя. Я не полиция и не Верховный Суд, я не могу заставить человека делать какие-либо действия относительно своего организма. Каждый взрослый человек сам принимает решение.

Традиция Boxing Day чрезвычайно важно для английского чемпионата. Это то, что отличает АПЛ от остальных лиг. Это день, когда люди семьями могут сходить на стадион и приятно провести время", — приводит слова специалиста официальный Twitter "горожан".

Ранее из-за вспышки коронавируса руководство Серии В приняло решение перенести ближайшие два тура на неопределенный срок.