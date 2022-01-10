Италия

Валлийский хавбек пропустит матч за Суперкубок Италии против Интера.

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

31-летний валлиец сдал положительный тест на коронавирус, что автоматически его исключило из участников матча за Суперкубок Италии против миланского Интера.

В нынешнем сезоне Рэмси отыграл всего лишь пять поединков, в которых провел на поле 112 минут.

Матч за Суперкубок Италии между Интером и Ювентусом состоится 12 января в Милане. Начало в 22.00 по киевскому времени.

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