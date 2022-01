Январь 2022 года практически остался позади, а поскольку в клубном календаре английской Премьер-лиги до завершения месяца нет отмеченных футбольных событий, то организаторы турнира решили по горячим следам провести голосования за звание Лучшего игрока национального первенства за отчетный период.

В список номинантов попали шесть футболистов:

– Джаррод Боуэн (Вест Хэм), 4 матча, 3 гола;

– Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), 3 матча, 1 гол, 1 голевой пас;

– Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), 4 матча, 1 "сухой", 22 сейва;

– Джек Харрисон (Лидс), 3 матча, 4 гола;

– Жоау Моутинью (Вулверхэмптон), 3 матча, 2 гола, 1 голевой пас;

– Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон), 3 матча, 1 гол, 1 голевой пас.

⚒️ Jarrod Bowen

🔵 @DeBruyneKev

🔴 @D_DeGea

⚪️ @Harrison_Jack11

🐺 @JoaoMoutinho

😇 @Prowsey16



Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for January? 💫 #PLAwards | https://t.co/X9yRlI10ts pic.twitter.com/QkQhVhXBUH