Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з "міщанами".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті (3:1).

"Мені дуже сподобалася гра, але більшість матчів проти Манчестер Сіті і так виходять цікавими. Ми не завжди перемагаємо, але ігри цікаві.

Я задоволений футболістами, які вийшли у стартовому складі, а також тими, хто вийшов на заміну. Хлопці готові і це тішить.

Ми використовували розумні передачі та створювали Дарвіну Нуньєсу гарні моменти. Він використав вільний простір і чудово завершував атаки", — наводить слова Клоппа BBC з посиланням на ITV Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.