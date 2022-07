У матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті в основі вийшов Джордан Гендерсон. Для 32-річного футболіста – це 450 матч за Ліверпуль у всіх турнірах.

