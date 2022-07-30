Англія

32-річний півзахисник вийшов у стартовому складі на матч проти "міщан".

У матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті в основі вийшов Джордан Гендерсон. Для 32-річного футболіста – це 450 матч за Ліверпуль у всіх турнірах.

За цей час Гендерсон встиг забити 33 голи та віддати 58 результативних передач. Також на його рахунку 51 жовта картка та 2 червоні картки.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті.