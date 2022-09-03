"Містяни" зіграли внічию з Астон Віллою.
Ерлінг Голанд, Getty Images
03 вересня 2022, 21:24
У матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті не зумів здолати Астон Віллу. Долю зустрічі міг вирішити черговий м'яч Ерлінга Голанда, проте бірмінгемці зусиллями Леона Бейла зуміли відігратися.
Таким чином "містяни" втратили очки, і залишаються на другій сходинці АПЛ. Підопічні Стівена Джеррарда у свою чергу набрали четверте очко у сезоні і перебувають на 17 місці.
Астон Вілла — Ман Сіті — 1:1
Голи: Бейлі, 75 — Голанд, 51
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Янг, 27), Конса, Мінгз, Дінь — Ремзі, Камара, Макгінн (Коутінью, 65), Дуглас Луїс, Воткінз, Бейлі (Буендіа, 90+1)
Ман Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 80), Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Голанд
Попередження: Кеш, 26; Дінь, 71
Відзначимо, що мерсисайдське дербі закінчилося з нулями на табло.