Англія

"Містяни" зіграли внічию з Астон Віллою.

У матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті не зумів здолати Астон Віллу. Долю зустрічі міг вирішити черговий м'яч Ерлінга Голанда, проте бірмінгемці зусиллями Леона Бейла зуміли відігратися.

Таким чином "містяни" втратили очки, і залишаються на другій сходинці АПЛ. Підопічні Стівена Джеррарда у свою чергу набрали четверте очко у сезоні і перебувають на 17 місці.

Астон Вілла — Ман Сіті — 1:1

Голи: Бейлі, 75 — Голанд, 51

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Янг, 27), Конса, Мінгз, Дінь — Ремзі, Камара, Макгінн (Коутінью, 65), Дуглас Луїс, Воткінз, Бейлі (Буендіа, 90+1)

Ман Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 80), Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Голанд

Попередження: Кеш, 26; Дінь, 71

Відзначимо, що мерсисайдське дербі закінчилося з нулями на табло.