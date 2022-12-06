ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний англієць захоплений грою юного півзахисника.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії здобула розгромну перемогу над Сенегалом (3:0) і пробилася до наступної стадії турніру.

Одним із героїв цього протистояння став молодий півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, який асистував Джордану Гендерсону в моменті з першим голом "трьох левів".

Легендарний центральний захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд залишився під великим враженням від гри 19-річного співвітчизника.

"Беллінгему не 19 років... Хочу побачити його свідоцтво про народження! Він просто неймовірний", — написав Фердінанд в своєму Twitter.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Англії зіграє з Францією. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.