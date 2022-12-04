ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Рекорд Майкла Оуена 1998 року поки залишається недоторканим.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зустрілась з національною командою Сенегалу.

У стартовому складі команди "трьох левів" традиційно вийшов центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем.

Таким чином, він став другим наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який зіграв у плей-оф чемпіонату світу, вийшовши у стартовому складі (19 років та 158 днів).

Рекорд, як і раніше, належить колишньому нападнику Майклу Оуену, який зіграв за збірну Англії у плей-оф ЧС-1998 у віці 18 років і 198 днів.