Рекорд Майкла Оуена 1998 року поки залишається недоторканим.
Джуд Беллінгем, getty images
04 грудня 2022, 21:58
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зустрілась з національною командою Сенегалу.
У стартовому складі команди "трьох левів" традиційно вийшов центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем.
Таким чином, він став другим наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який зіграв у плей-оф чемпіонату світу, вийшовши у стартовому складі (19 років та 158 днів).
Рекорд, як і раніше, належить колишньому нападнику Майклу Оуену, який зіграв за збірну Англії у плей-оф ЧС-1998 у віці 18 років і 198 днів.