ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Англієць вразив ворота Ірану на чемпіонаті світу.

У першому турі групового етапу Кубка світу в Катарі збірна Англії зустрічається з Іраном. В першому таймі англійці забили три голи в ворота суперника.

Авторами голів у ворота іранців стали Джуд Беллінгем, Букайо Сака і Рахім Стерлінг. Для Беллінгема цей гол став дебютним у складі збірної Англії. Для цього Джуду довелось зіграти 18 матчів у футболці "Трьох левів".

Нагадаємо, Беллінгем дебютував в національній збірній 12 листопада 2020 року в матчі проти Ірландії.

Для Саки це також перший гол на мундіалях у дебютному турнірі. Для Стерлінга дебютний м'яч на чемпіонатах світу.

Football.ua проводить онлайн-трансляцію матчу Англія — Іран.