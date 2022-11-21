Англієць вразив ворота Ірану на чемпіонаті світу.
Збірна Англії, GETTY IMAGES
21 листопада 2022, 15:49
У першому турі групового етапу Кубка світу в Катарі збірна Англії зустрічається з Іраном. В першому таймі англійці забили три голи в ворота суперника.
Авторами голів у ворота іранців стали Джуд Беллінгем, Букайо Сака і Рахім Стерлінг. Для Беллінгема цей гол став дебютним у складі збірної Англії. Для цього Джуду довелось зіграти 18 матчів у футболці "Трьох левів".
Нагадаємо, Беллінгем дебютував в національній збірній 12 листопада 2020 року в матчі проти Ірландії.
Для Саки це також перший гол на мундіалях у дебютному турнірі. Для Стерлінга дебютний м'яч на чемпіонатах світу.
Football.ua проводить онлайн-трансляцію матчу Англія — Іран.