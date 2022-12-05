ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Філ висловився про партнера по збірній.

Півзахисник збірної Англії Філ Фоден висловився про ігрові якості партнера по збірній Джуда Беллінгема.

"Я не хочу його занадто звеличувати, тому що він ще молодий, але Джуд – один з найобдарованіших гравців, яких я коли-небудь бачив.

Я не бачу недоліків у його грі, у нього є все. Я впевнений, що він точно стане найкращим півзахисником у світі", — наводить слова Фодена Daily Mail.

Нагадаємо, в чвертьфіналі чемпіонату світу збірна Англії зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 10 грудня, початок — о 21:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.