Філ висловився про партнера по збірній.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
05 грудня 2022, 19:36
Півзахисник збірної Англії Філ Фоден висловився про ігрові якості партнера по збірній Джуда Беллінгема.
"Я не хочу його занадто звеличувати, тому що він ще молодий, але Джуд – один з найобдарованіших гравців, яких я коли-небудь бачив.
Я не бачу недоліків у його грі, у нього є все. Я впевнений, що він точно стане найкращим півзахисником у світі", — наводить слова Фодена Daily Mail.
Нагадаємо, в чвертьфіналі чемпіонату світу збірна Англії зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 10 грудня, початок — о 21:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.