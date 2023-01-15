Україна

До вашої уваги підбірка усіх м'ячів, які Михайло забив у складі "гірників".

У неділю, 15 січня, Михайло Мудрик був офіційно представлений у якості гравця лондонського Челсі. На честь цього донецький Шахтар опублікував відео з усіма голами футболіста у своєму складі.

Відзначимо, що Михайло перебував у системі "оранжево-чорних" з 2016 року. В основній команді він дебютував 31 жовтня 2018 року у грі проти Олімпіка, проте згодом відправлявся в оренди до київського Арсенала та чернігівської Десни.

Після приходу Роберто Де Дзербі, тобто з другої половини 2021 року, Мудрик почав отримувати більше ігрового часу і навіть створив вирішальний гол у ворота Монако у плей-оф Ліги чемпіонів. Втім, залізобетонним гравцем основи Шахтаря та лідером команди Михайло став вже у нинішньому сезоні — за тренерства Ігора Йовічевича.

Всього Мудрик провів у складі донецького колективу 47 матчів, у яких забив 12 м'ячів і віддав 16 гольових передач.

Відзначимо, що український клуб отримає за гравця 70 мільйонів євро+30 мільйонів у якості бонусів.