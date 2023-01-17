Англія

Сума трансферу може становити близько 20 мільйонів євро.

Нападник Вільярреалу Ніколас Джексон незабаром може стати гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, спочатку сторони вели переговори про оренду 21-річного сенегальця з правом викупу, проте потім клуби перейшли до обговорення повноцінного трансферу.

Також зазначається, що "жовта субмарина" оцінює свого футболіста у 20 мільйонів євро.

Крім "святих" у послугах гравця цікавилися Барселона та Астон Вілла.

Нинішнього сезону Джексон провів 24 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.