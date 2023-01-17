Сума трансферу може становити близько 20 мільйонів євро.
Ніколас Джексон, Getty Images
17 січня 2023, 17:59
Нападник Вільярреалу Ніколас Джексон незабаром може стати гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, спочатку сторони вели переговори про оренду 21-річного сенегальця з правом викупу, проте потім клуби перейшли до обговорення повноцінного трансферу.
Також зазначається, що "жовта субмарина" оцінює свого футболіста у 20 мільйонів євро.
Крім "святих" у послугах гравця цікавилися Барселона та Астон Вілла.
Нинішнього сезону Джексон провів 24 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.