Нападник Вільярреалу Ніколас Джексон незабаром може стати гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, спочатку сторони вели переговори про оренду 21-річного сенегальця з правом викупу, проте потім клуби перейшли до обговорення повноцінного трансферу.

Також зазначається, що "жовта субмарина" оцінює свого футболіста у 20 мільйонів євро.

Крім "святих" у послугах гравця цікавилися Барселона та Астон Вілла.

Нинішнього сезону Джексон провів 24 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.