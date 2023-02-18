Україна

Український універсал допоміг Арсеналу обіграти Астон Віллу.

Арсенал у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Астон Віллу (4:2).

У цьому матчі дебютним голом у чемпіонаті Англії відзначився українець Олександр Зінченко, який зрівняв рахунок.

Таким чином Зінченко став шостим українським футболістом, якому вдалося відзначитися голом в англійській Прем'єр-лізі.

До нього таким досягненням відзначились Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін та Віталій Миколенко.

Нинішнього сезону Зінченко провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.