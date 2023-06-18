Англія

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 17 червня:

Лондонський Тоттенгем оголосив про повноцінний трансфер нападника Деяна Кулушевські.

Мадридський Реал підпише нового воротаря, навіть якщо Лунін залишиться в клубі.

Збірна Португалії обіграла Боснію і Герцеговину та продовжила домінувати у відбірковій групі J.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.