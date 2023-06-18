Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 17 червня:
Лондонський Тоттенгем оголосив про повноцінний трансфер нападника Деяна Кулушевські.
Мадридський Реал підпише нового воротаря, навіть якщо Лунін залишиться в клубі.
Збірна Португалії обіграла Боснію і Герцеговину та продовжила домінувати у відбірковій групі J.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.