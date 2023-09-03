Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 19:30.

У четвертому турі англійської Прем'єр-ліги Брайтон на своєму полі впевнено обіграв Ньюкасл (3:1).

Перемогу команді Роберто Де Дзербі принесли забиті м'ячі у виконанні Евана Фергюсона, який оформив хет-трик, забивши два із трьох голів у другому таймі. Єдиний м'яч у складі "сорок" забив Вілсон у компенсований час до другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Ньюкасл в 4 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брайтон - Ньюкасл 3:1

Голи: Фергюсон, 27, 65, 70 – Вілсон, 90+2.

Брайтон: Вербрюгген – Велтман, Ван Хекке, Данк, Еступіньян – Гросс (Адінгра, 89), Гілмор (Дауд, 77) – Марч (Лаллана, 81), Педро (Лемпті, 77), Мітома – Фергюсон (Мілнер, 81)

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Берн, Таргетт (Ласселлс, 74) – Тоналі (Лонгстафф, 58), Гімарайнш, Жоелінтон (Вілсон, 58) – Альмірон (Андерсон, 58), Ісак (Барнс, 74), Гордон

Попередження: Лемпті (83), Мілнер (86), Дауд (90+5), Лаллана (90+8) – Гордон (23), Шер (43), Таргетт (68), Берн (76).