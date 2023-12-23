Англія

А коли у вболівальника питали про Суперлігу?

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився стосовно створення Суперліги. Цитує баска BBC.

"Я повністю підтримую заяву клубу про цей турнір. Наша позиція та сама, нам подобається грати в Лізі чемпіонів і ми продовжуватимемо це робити.

Пристрасть футбольних вболівальників, яка надає грі додаткового імпульсу, є головною причиною того, що гра належить їм. Ми повинні піклуватися про них і їхня думка дуже важлива", — заявив Артета.

Лондонський Арсенал в рамках 18-го туру АПЛ зустрінеться з Ліверпулем на Енфілд Роуд. Гра відбудеться сьогодні о 19:30.