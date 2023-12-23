Артета, Getty Images
23 грудня 2023, 13:56
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився стосовно створення Суперліги. Цитує баска BBC.
"Я повністю підтримую заяву клубу про цей турнір. Наша позиція та сама, нам подобається грати в Лізі чемпіонів і ми продовжуватимемо це робити.
Пристрасть футбольних вболівальників, яка надає грі додаткового імпульсу, є головною причиною того, що гра належить їм. Ми повинні піклуватися про них і їхня думка дуже важлива", — заявив Артета.
Лондонський Арсенал в рамках 18-го туру АПЛ зустрінеться з Ліверпулем на Енфілд Роуд. Гра відбудеться сьогодні о 19:30.