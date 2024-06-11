Англія

Вінгер прокоментував можливий трансфер до іншого чемпіонату.

Луїс Діас висловив думку стосовно виступів у Ліверпулі.

"Я дуже щасливий у Ліверпулі, це чудова команда та клуб, я завжди хотів там грати, тому я дуже щасливий і розслаблений. Я не думаю ні про що інше", — цитує вінгера інсайдер Фабріціо Романо.

У складі англійської команди Луїс виступає з 2022 року. Також його трансфер розглядає Барселона.

Цього сезону 27-річний гравець провів 51 матч в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 5 асистів.