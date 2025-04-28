Англія

Зірка Ліверпуля відзначив зміни в своїй грі під керівництвом нідерландського тренера після завоювання чемпіонства в АПЛ.

Вінгер Мохамед Салах поділився своїми враженнями після того, як Ліверпуль здобув титул чемпіона Англії за чотири тури до завершення АПЛ.

У сезоні-2024/25 єгипетський форвард забив 28 голів і віддав 18 результативних передач, продемонструвавши неймовірну форму.

"Виграти Прем'єр-лігу з уболівальниками – це щось особливе. Це набагато краще, ніж п'ять років тому під час пандемії. У нас тепер інша команда, інший тренер, і ми довели, що можемо зробити це знову", — заявив Салах, підкресливши значення роботи тренера Арне Слота.

Зірка Ліверпуля також розповів, як під керівництвом нідерландця змінився його стиль гри: "Тепер мені не треба багато захищатись. Тактика Клоппа та Слота зовсім різна, але я сказав Слоту: "Поки ти даєш мені відпочити в обороні, я принесу користь в атаці". І я радий, що це спрацювало", — зізнався єгиптянин.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця Ліверпуль перепідписав контракти із лідерами команди — Мохамедом Салахом та Вірджилем ван Дейком.