Англія

"Містяни" мають намір зміцнити правий фланг оборони.

Англійський Манчестер Сіті серйозно зацікавлений в трансфері правого захисника Ньюкасл Юнайтед Тіно Лівраменто. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Ман Сіті готовий запропонувати за 22-річного англійця 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

В свою чергу, керівництво "сорок" вважає Лівраменто недоторканним гравцем та найближчим часом збирається зробити пропозицію гравцю щодо продовження контракту зі значним підвищенням зарплатні терміном на шість років.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Тіно Лівраменто відіграв за Ньюкасл 45 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може перехопити Забарного у ПСЖ.