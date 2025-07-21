"Містяни" мають намір зміцнити правий фланг оборони.
Tino Livramento, getty images
21 липня 2025, 21:16
Англійський Манчестер Сіті серйозно зацікавлений в трансфері правого захисника Ньюкасл Юнайтед Тіно Лівраменто. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, Ман Сіті готовий запропонувати за 22-річного англійця 65 мільйонів фунтів стерлінгів.
В свою чергу, керівництво "сорок" вважає Лівраменто недоторканним гравцем та найближчим часом збирається зробити пропозицію гравцю щодо продовження контракту зі значним підвищенням зарплатні терміном на шість років.
Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Минулого сезону Тіно Лівраменто відіграв за Ньюкасл 45 матчів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може перехопити Забарного у ПСЖ.