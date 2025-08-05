Англія

Бразилець може змінити клуб через фінансові розбіжності з керівництвом Реала.

За інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією навколо контракту бразильського вінгера, який досі не продовжено.

Керівництво Реала не поспішає задовольняти фінансові вимоги гравця, що відкриває можливість для перемовин. Манчестерці, своєю чергою, готові зробити гучну трансферну пропозицію — 200 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 170 мільйонів євро.

Якщо трансфер відбудеться, це може стати одним із найдорожчих переходів в історії футболу.