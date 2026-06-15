Англія

Португальський фахівець підписав контракт до 2028 року та спробує повернути команду в АПЛ.

Вулвергемптон оголосив про призначення Сезара Пейшоту на посаду головного тренера команди.

46-річний португальський фахівець підписав контракт із "вовками" до 2028 року. Угода набула чинності після того, як наставник отримав дозвіл на роботу в Англії.

We have appointed Cesar Peixoto as our new head coach 🤝 pic.twitter.com/5mP7QZi2HC — Wolves (@Wolves) June 15, 2026

Пейшоту змінив на посаді Роба Едвардса, з яким клуб розлучився минулого тижня. Едвардс очолював команду з листопада минулого року. Раніше він виступав за Вулвергемптон як гравець, провівши понад 100 матчів за клуб у період з 2004 по 2008 рік. Також фахівець працював із молодіжною командою "вовків" і входив до тренерського штабу основного складу.

Останнім місцем роботи Пейшоту був Жил Вісенте. Під його керівництвом команда посіла шосте місце в чемпіонаті Португалії за підсумками минулого сезону та здобула путівку до єврокубків.

Минулу кампанію Вулвергемптон завершив на останньому місці в АПЛ, набравши лише 20 очок. У результаті клуб вилетів до Чемпіоншипу вперше за останні вісім років.