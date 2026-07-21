Чтиво

Андрій Шахов — про феномен непередбачуваності, чемпіона з містечка на 1485 осіб та нову сенсацію сезону.

Напевно, найбільш непередбачуваним чемпіонатом останнім часом стала першість Швеції. За останні 19 сезонів, починаючи з 2007 року, а чемпіонат у цій скандинавській країні проходить за схемою весна-осінь, переможцем ставали 10 (!) різних клубів. 9 разів перемагав Мальме, який завдяки цьому ривку впевнено лідирує за кількістю перемог у чемпіонаті – 24. Двічі перемагав АІК. Ще по разу чемпіонами ставали вісім різних клубів — Ельфсборг, Гетеборг, Юргорден, Хельсінгборг, Кальмар, Норчепінг, Хеккен і М'яльбю. Двоє останніх чемпіонами стали вперше в історії відповідно в 2022 і 2025 роках, тобто М'яльбю — чинний чемпіон країни. Виходить, що два із чотирьох останніх чемпіонатів виграли команди, які досі ніколи цього не робили.

Унікальності шведському чемпіонату може додати і нинішній сезон, у якому поки що впевнено лідирує дев'ятий клуб за підсумками минулого сезону Сіріус із міста Упсала, який досі теж жодного разу не був чемпіоном! У 12-ти матчах цієї першості Сіріус здобув 10 перемог за двох нічиїх і відірвався від найближчого переслідувача вже на 9 очок, причому цей самий переслідувач, столичний Хаммарбю, зіграв на один матч більше! До речі, Упсала – четверте за населенням місто країни і цього сезону в Allvenskan немає більш північної команди. Більше того, М'яльбю, як і нинішній лідер Сіріус, не те, що чемпіонат ніколи раніше не вигравали, вони навіть у трійку призерів ніколи не потрапляли!

Ще один унікальний факт із життя шведського чемпіонату. Чинний чемпіон і саме він чинний володар Кубка Швеції (цей трофей теж був виграний ним вперше) М'яльбю представляє містечко Хеллевік у комуні Сельвесборг. Населення Хеллевіка за даними на грудень 2023 року становило лише 1485 осіб! При цьому стадіон М'яльбю Страндваллен вміщує 7500, тобто п'ять хеллевіков потрібно, щоб заповнити цю арену! Зрозуміло, що стадіон практично ніколи не заповнюється на 100%, проте вболівати за М'яльбю приїжджають з усієї комуни.

Напевно, все це тільки додає інтерес до шведського чемпіонату. Зрозуміло, що він і близько не входить до числа найкращих у Європі. За підсумками минулого сезону шведські у таблиці коефіцієнтів УЄФА посідали 19 місце, а до старту цього сезону піднялися на 17-те. Ті часи, коли шведські клуби були грізною силою (у 80-ті Гетеборг двічі перемагав у Кубку УЄФА і грав у півфіналі Кубка чемпіонів – унікальне протистояння з Барсою – 3:0 вдома та 0:3 у гостях із поразкою у серії 11-метрових, а Мальме у 1979 році грав у фіналі Кубка чемпіонів та програв 0:1 Ноттінгему), на жаль, у далекому минулому. Незважаючи на це, шведський чемпіонат транслюється у 25 країнах. Серед них є і топово-футбольні на зразок Італії, Німеччини та дивовижні неєвропейські, наприклад, США та Ірак. Так, футбол не найвищого гатунку, але, по-перше, завжди цікаво стежити за турніром, де повно сюрпризів і щоразу з'являється, нехай, як правило, ненадовго, новий цікавий колектив.

По-друге, приємно дивитися, коли на трибунах повно народу, а топові клуби частенько збирають аншлаги або близько того, причому атмосфера дуже крута. І відвідуваність, нехай несильно, але зростає рік у рік. Минулого сезону вона склала майже 11 000 осіб на матчі (10 982, якщо бути точним). Найбільш відвідуваними клубами є Хаммарбю та АІК.

По-третє, там раз у раз з'являються якісь нові цікаві футболісти, і не тільки шведські. Плюс у чемпіонаті Швеції працюють дуже цікаві тренери. Знаєте, який тренер найчастіше перемагав у шведській першості? Легендарний англієць Рой Ходжсон, який виграв сім турнірів (п'ять із Мальме та два з Хальмстадом). А інший англієць Грем Поттер (екс-наставник Брайтона, Вест Хему та Челсі, який нині тренує збірну країни) по суті з нічого підняв скромний Естерсунд і перемагав з ним у нацiональному Кубку та вигравав у команд з топ-чемпіонатів у Лізi Європи. Луганську Зорю теж обіграв, хоч у нас, на жаль, і близько не топ-чемпіонат.

По-четверте, чемпіонат Швеції, як було сказано вище, проходить за схемою "весна-осінь", і коли у всіх чемпіонатах міжсезоння, allsvenskan грає повним ходом, і в середині року у любителів футболу просто немає вибору, який чемпіонат дивитись. Ось і зараз, коли весь світ стежить за вирішальними матчами на чемпіонаті світу, у Швеції першість відновилася після довгої перерви, пов'язаної з грою збірної на мундіалі.

Все це робить шведську першість дуже популярним чемпіонатом, за яким дуже цікаво спостерігати.