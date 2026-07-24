Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua підбиває підсумку 23-го в історії мундіалю.

Чемпіонат світу-2026 у Канаді, Мексиці й США завершено. Переможцями 23-го в історії мундіалю стала збірна Іспанії на чолі з Луїсом де ла Фуенте. Для іспанців цей тріумф був другим, тоді як уперше турнір вони виграли в 2010 році, так само здобувши звитягу завдяки єдиному голу в додатковий час.

Football.ua підбиває підсумки ЧС-2026, сьогодні представляючи добірку з десяти головних моментів.

Народження нової зірки мундіалю

40-річний дебютант, який зупинив фаворита

Перший же тур групового етапу чемпіонату світу-2026 подарував одну з головних сенсацій турніру загалом. Збірна Кабо-Верде в дебютному для неї матчі мундіалю відібрала очки в національної команди Іспанії, так і не дозволивши їй відкрити рахунок у протистоянні. Значний внесок у неймовірний результат своїми сімома сейвами зробив 40-річний воротар Возінья, якого фани очікувано визнали найкращим гравцем поєдинку.

Дебютант настільки вразив уболівальників, що кількома днями пізніше його сторінка в Instagram мала понад 17 млн підписників. Зараз у нього 29,4 млн читачів, а біолог Хесус Ортеа назвав на честь Возіньї новий вид молюска.

Падіння бомбардирського рекорду Клозе

Бомбардирський рекорд Роналдо протримався вісім років (2006-2014), перш ніж його побив Мірослав Клозе, показник якого в другому турі групового етапу ЧС-2026 перевершив Ліонель Мессі. У матчі проти Австрії (2:0) аргентинець відзначився 17-м і 18-м голами на чемпіонатах світу, тоді як німець зупинився на позначці в 16 результативних ударів.

Тим не менш, на жаль для капітана Аргентини, Кіліан Мбаппе за підсумками цьогорічного турніру перевершив їх обох, нині маючи 22 гола проти 21-го на рахунку восьмиразового володаря Золотого м'яча.

Південноамериканський криптоніт Німеччини

Після двох поспіль вильотів із групи чемпіонату світу німці все ж повернулися до плейоф. Проте, схоже, поразка від Еквадору в заключному турі групового етапу була натяком для підопічних Юліана Нагельсманна, який вони не зрозуміли.

В 1/16 фіналу Німеччині протистояли інші південноамериканці, а саме Парагвай. Андердог дуелі пішов на перерву відповідного матчу з перевагою в один гол, на який німці відповіли одним своїм на початку другого тайму. Так і не виявивши сильнішого ані протягом основного часу, ані протягом додаткового, збірним довелося розіграти серію пенальті. Німці раніше виграли чотири з чотирьох своїх на ЧС, але нереалізовані Каєм Гаверцом, Ніком Вольтемаде і Йонатаном Та пенальті відправили Німеччину додому, також залишивши без робочого місця Нагельсманна.

Гідне завершення головної казки турніру

Збірна Кабо-Верде не обмежилася нічиєю з Іспанією на старті, також не дозволивши обіграти себе Уругваю й Саудівській Аравії, що призвело до історичного досягнення у вигляді виходу до плейоф.

Тим не менш, турнірна сітка ЧС-2026 не знає жалю. Вже в 1/16 фіналу підопічним Бубішти довелося зіткнутися з чинними чемпіонами світу. Статус абсолютного андердога не завадив їм дати бій Аргентині, а чудовий гол Сідні Лопеша Кабрала, яким африканці відновили паритет у додатковий час, опинився серед претендентів на звання найкращого.

Один із найбільш вражаючих камбеків у матчі чемпіонату світу

Матч проти Кабо-Верде започаткував неприємну для аргентинців тенденцію. На шляху до фіналу нервовим видався не тільки він, але й наступні три поєдинки, хоч і по-різному.

Найбільшої уваги заслуговує дуель з Єгиптом в 1/8 фіналу плейоф. У ній вперше з 2010 року Аргентина поступаючись пішла на перерву матчу ЧС, а Ліонель Мессі знову не реалізував пенальті. На той момент аргентинці ніколи не вигравали поєдинків мундіалю, в яких їх перемагали за підсумками першого тайму.

Єгиптяни, схоже, надихнулися зусиллями Кабо-Верде, теж зумівши уразити ворота Еміліано Мартінеса двічі. Тим не менш, підопічні Ліонеля Скалоні залишалися в грі до останнього, на 79-й хвилині подарувавши своїм уболівальникам надію, яку їм дивом вдалося виправдати. Справжньою вишенькою на торті став вирішальний гол Енцо Фернандеса в компенсований час — 3000-й в історії чемпіонатів світу.

Роналду, Неймар і Салах приєдналися до "останнього танцю" Модрича?

Португалія вибила з турніру Хорватію в, імовірно, останньому матчі мундіалю для Луки Модрича, але й сама протрималася не набагато довше. В 1/8 фіналу плейоф ми побачили, можливо, прощальні одразу для кількох зірок світового масштабу поєдинки чемпіонату світу. Це стосується Кріштіану Роналду, Мохамеда Салаха й Неймара.

Португалець раундом раніше нарешті відкрив лік своїм голами в матчах на вибування з мундіалю, перш ніж зіткнутися з майбутніми чемпіонами, єгиптянин драматично поступився іншому фіналісту, а суперечливо внесений до заявки на ЧС-2026 бразилець встановив на табло підсумковий рахунок поєдинку з норвежцями.

З урахуванням віку в порівнянні з Роналду, схильність до травм порівнянні з Неймаром і конкуренції у збірних Португалії, Бразилії і Єгипту, саме Салах має найбільші шанси взяти участь у ЧС-2030, хоча поки що здається, що для всіх трьох цей турнір був останнім, як і для Модрича.

Франція знову не пройшла іспанський фейсконтроль на шляху до фіналу

Влітку 2024 року іспанці не дозволили французам дістатися фіналу чемпіонату Європи (2:1). Роком пізніше ситуація повторилася в півфіналі Ліги націй (5:4). Франція вважалася незначним фаворитом цьогорічної півфінальної очної зустрічі, але знову зазнала невдачі.

Надійна оборона іспанців перервала гольову серію французів на 19-ти протистояннях, у 17-ти з яких вони відзначилися щонайменше двома голами. Підопічні Дідьє Дешама в останньому для нього дійсно важливому матчі на чолі збірної виглядали далеко не настільки грізно, як в інших своїх поєдинках ЧС-2026. Варто зауважити, що Іспанія була першим серйозним суперником Франції, але ж статус одного з головних фаворитів мундіалю саме в таких ситуаціях і потрібно підтверджувати.

Тактичний "майстерклас" Тухеля

Можливо, не так драматично, як Аргентина, але все ж не без нервів Англія виборола право на очну зустріч із нею в півфіналі. Мрія англійців про перший із тріумфального 1966 року фінал чемпіонату світу помітно наблизилася до втілення в життя голом Ентоні Гордона на початку другого тайму матчу.

Тим не менш, керманич Англії Томас Тухель вирішив, що надалі його підопічні гратимуть на втримання результату, за що всі вони й поплатилися. Рішення спеціаліста змінити тактику повністю передало ініціативу аргентинцям, виконавча майстерність яких, звісно ж, дозволяє їм досягати бажаного в подібних ситуаціях, що вони й довели двома пізніми голами.

Мінорний кінець епохи Дешама

Дешам очолив Францію в липні 2012 року й двічі дістався з нею фіналу ЧС, вигравши один із вирішальних матчів. У своєму прощанні з головним тренером напередодні поєдинку за "бронзу" Кіліан Мбаппе зазначив, що він і його товариші по національній команді мали б подарувати історії Дідьє кращий фінал. Хто б міг подумати, що останній матч буде ТАКИМ.

Французи вперше з 1968 року пропустили чотири гола в першому таймі матчу, ще й не знайшовши відповіді на взяття їхніх воріт англійцями. У другій половині поєдинку Франції вдалося скоротити своє відставання, але не уникнути поразки. Англію здобута в рекордному за результативністю протистоянні "бронза" навряд чи вдосталь тішить, хоча це все одно найкращий результат країни за останні 60 років.

Дежавю Іспанії у фіналі

Аргентина цілком справедливо доповнила солідний перелік жертв Іспанії на ЧС-2026. Підопічні Луїса де ла Фуенте помітно переважали суперника, який першого удару (загалом двох) завдав аж після завершення основного часу.

Дещо нагадує про перший для іспанців тріумф у 2010 році. Тоді вони так само підходили до турніру в статусі чемпіонів Європи, а мундіаль виграли завдяки голу в додатковий час, граючи в більшості.

Що ж стосується Аргентини, то її жахливий виступ у фіналі, ймовірно, був останнім у рамках турніру, якщо не за збірну загалом, для Ліонеля Мессі. Після цього ЧС можна говорити про остаточну чергову помітну зміну поколінь у футбольному світі.

Неприємний бонус: "несподіване" скасування дискваліфікації Балогуна

Фоларін Балогун наприкінці першого тайму матчу 1/16 фіналу плейоф відкрив рахунок, уразивши ворота Боснії і Герцеговини (2:0), але на 64-й хвилині він залишив США в меншості, вкрай невдало наступивши на ногу Таріка Мухаремовича ззаду. Спочатку з'явилася інформація, що американці навіть не мають права на оскарження подальшої дискваліфікації свого бомбардира. Ба більше, та червона картка могла коштувати йому не одного матчу.

Що ж сталося далі? Найбільш аполітична й незаангажована на папері/словах організація світу ФІФА "несподівано" скасувала дискваліфікацію Балогуна після відповідних закликів президента США Дональда Трампа.

Найдурніше в цій ситуації те, що повернення Фоларіна ніяк не допомогло підопічним Маурісіо Почеттіно, тож програли від скандального рішення абсолютно всі, навіть якщо очільники США й ФІФА так не вважають.