Ліга Європи

Андрій Шахов — про те, із ким доведеться зустрітись українському колективу на шляху до Ліги Європи.

Не далі, ніж сьогодні київське Динамо зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги Європи з грецьким ПАОК із північної столиці Еллади Салоніки. Суперник до болю знайомий українським клубам, втім, як і київське Динамо, до болю знайоме клубам з Греції. Саме щодо болю…

Улюблена країна Динамо Київ

Вперше українсько-грецькі шляхи в єврокубках зіткнулися у вересні 1975 року, коли новоявлений володар Кубка кубків на першій стадії Кубка чемпіонів потрапив до Олімпіакосу. 2:2, 1:0 на користь киян. Наступної осені до 1/8 фіналу КЕЧ Динамо розгромило ПАОК 4:0, 2:0. У сезоні 1998/99 майбутній півфіналіст Ліги чемпіонів грав в одній групі з Панатінаїкосом — 1:2, 2:1, але саме динамівці з першого місця увійшли до плей-офф.

У новітню епоху були ще три протистояння — з АЕКом у Лізі Європи — 1:1, 0:0 і вихід у наступну стадію завдяки виїзному голу в лютому 2018 року, рівно через рік на цій же стадії був пройдений Олімпіакос — 2:2, 1:0, а влітку 2023-го динамiвцi по пенальтi здолали Аріс — 2:1, 0:1.

Тобто виходить, що шість разів киянам траплялися клуби Греції, причому траплялися всі гранди, і всі шість разів наша команда проходила грецький бар'єр! Прямо скажемо, небагато у Європі країн, з якими Динамо має стовідсоткову статистику проходів після такої кількості зустрічей.

Черга вилітати

З іншого боку, ПАОК також регулярно потрапляє до українських команд. Але тут і близько не все класно. Про виліт від "Динамо" ми вже писали. У сезоні 2005/06 ПАОК двічі доводилося літати до Донецька. У кваліфікації ЛЕ він вибив завдяки зайвому голу в гостях "Металург" — 1:1, 2:2, а в групі програв 0:1 "Шахтарю". Влітку 2011 року в раунді плей-офф Ліги Європи ПАОК пройшов Карпати 2:0, 1:1, через два роки вилетів у кваліфікації ЛЕ від Металіст — 0:2, 1:1, а у 2017 році на цій же стадії пройшов Олімпік — також 2:0, 1:1.

Також шість протистоянь, але рахунок вильотів/проходів — 3:3. При цьому виліт обов'язково чергується з подоланням українського бар'єру. Враховуючи, що останнє протистояння було за "чорно-білими"... Як то кажуть: "Ці слова та Богові у вуха".

Чому пішов Луческу

І все-таки далекий від думки заздалегідь записувати динамівців у переможці протистояння, ґрунтуючись лише на цій статистиці. Більше того, нагадаю, що саме ПАОК був сіяним, а по-друге, ПАОК зараз помітно на підйомі. Чотири рази в історії ця команда вигравала чемпіонат і дві такі перемоги припали на останні вісім сезонів. Востаннє ПАОК виграв першість у 2024 році. Також команда 8 разів здобувала Кубок Греції, і рівно половина цих трофеїв припала на останні 10 років!

У двох останніх чемпіонатах командах ставала третім призером, але при цьому, особливо у минулій першості, активно боролася за перемогу. За тур до кінця першого етапу (14 команд грають у два кола, після чого четвірка найкращих із повним збереженням очок грає ще по два рази між собою) вона лідирувала, за два тури до кінця чемпіонату йшла другою, але у підсумку опустилася на третє місце і позбавила себе можливості стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Третє місце в клубі сприйняли дуже болісно, ​​адже в рік століття від ПАОКу всі шанувальники чекали на тріумф.

Родом із Стамбула

ПАОК було засновано 20 квітня 1926 року греками, які втекли до Салонік з Константинополя (нині — Стамбул) у роки Другої греко-турецької війни. Літера "к" в абревіатурі ПАОК і означає Константинополь — спортивний клуб Спілки константинопольців. На той час у місті вже були Іракліс та його антипод Аріс (відповідно до грецької міфології бог війни Арес ненавидів свого зведеного брата Геракла, і засновники Аріса так назвали свій клуб на пік Іраклісу, названому саме на честь Геракла).

Сам спортивний клуб спочатку називався АЕК (афінський АЕК теж організували біженці з Константинополя), але футболісти наприкінці 1925 року вирішили відокремитися і 20 квітня 1926 рішенням першої інстанції міста був затверджений клуб ПАОК. Спочатку ці клуби співіснували разом, але вже 1929 року ПАОК поглинув свого прабатька. У 1937-го ПАОК вперше виграв міський чемпіонат, а 1939-го також уперше дійшов до фіналу Кубка Греції, програвши афінському АЕКу 1:2.

Враховуючи, що ПАОК заснували грецькі багатії-біженці, саме ПАОК став базуватися в самому центрі Салонік. Ось тільки місткий стадіон у самому центрі збудувати було ніде, тож у 1957 році ПАОК перебрався до району Тумба, придбав землю, яка належала Міністерству оборони Греції та збудував дуже крутий стадіон. До речі, в районі Тумба жило дуже багато біженців із Константинополя, так що нiчого не втратив.

Всім тумбам Тумба

Спочатку стадіон вміщував 40 000 глядачів, але після чергової реконструкції, пов'язаної з вимогами ліквідувати стоячі місця (принаймні на міжнародних матчах вони заборонені), арена вміщує 28 703 глядача.

Щоправда, найчастіше цей стадіон взагалі пустує. Фанати ПАОКу славляться своїм божевіллям, агресивністю і дуже часто футбольна влада, як країни, так і УЄФА, забороняє глядачам приходити на матчі або, просто кажучи, закриває трибуни. Ну а з іншого боку, якщо вболівальників на стадіон допущено, то шоу з петардами, конфетті, серпантином, постійними піснями, криками гарантовано. І гостям Тумби доводиться дуже несолодко. Саме через вкрай ворожу атмосферу стадіон неофіційно називають "Чорним пеклом".

Знайомий журналіст, який побував на цьому стадіоні у минулому десятирiччi, розповідав, що навіть у ложі преси не відчував себе у безпеці, бо до матчу туди намагалися прорватися фанати ПАОКу. Але при цьому, каже, що галас стояв такий, аж вуха закладало! Та й гравцям в отелi довелося несолодко. Фанати i бiля готелю, у тому числi уночi, поводили себе дуже галасно! Ще одна особливість стадіону приблизно 15-річної давнини — там усюди курили: на трибунах у ложі преси, під трибунами, у туалетах — скрізь! Хiба що не на футбольному полi!

Враховуючи, що найстаріший клуб Салонік Іракліс вже розформований, то у місті у фанатів ПАОКу залишився лише один найлютіший ворог — Аріс, і салонікське дербі вважається другим за напруженістю фанатським протистоянням у країні після знаменитого Олі — ПАО та одним із найкрутіших у всій Європі. Окрім Аріса, фанати ПАОКу терпіти не можуть "колег" з великих Афін — АЕК, Панатінаїкос, Олімпіакос, а дружать із фанами ОФІ (острів Кріт), Паніоніоса, белградського Партизана та ЦСКА. Саме ПАОК — найпопулярніша команда північної частини Греції, а його фани найбiльш гарячi.

Атмосфера на "Тумбі" настільки напружена, що часом нерви не витримують навіть у керівництва клуба. Історія, коли власник ПАОК Іван Саввіді після того як суддя не зарахував у 2018 році гол у ворота АЕКа вибіг на поле зі своїми охоронцями, розмахуючи пістолетом, отримала дуже великий резонанс, а самому Саввіді заборонили відвідування матчів чемпіонату Греції, щоправда, ця заборона не поширюється на єврокубки.

Сам Саввіді народився в Грузії, але в дитинстві переїхав у Ростов, тож має подвійне громадянство. Понад те, на початку століття він навіть був депутатом держдуми.

Луческу — найкращий тренер в історії ПАОКу

Останні успіхи ПАОКа пов'язані з ім'ям Резвана Луческу, і, мабуть, цього румунського тренера сміливо можна назвати найкращим в історії ПАОКа. Під керівництвом Луческу ПАОК двічі перемагав і в чемпіонаті, і в Кубку Греції, причому в сезоні-2018/19 років встановив унікальне досягнення: у 30 матчах чемпіонату команда не зазнала жодної поразки і лише чотири рази зіграла внічию!

Після того сезону Луческу вирушив до Аль-Хіляля, з яким теж виграв чемпіонат та кубок, а також азіатську Лігу чемпіонів, після чого повернувся до ПАОКу, щоб ще раз стати чемпіоном, вже у 2024 році. Те чемпіонство дісталося "Двоголовим орлам" (саме така пташка намальована на клубному гербі) у набагато важчій боротьбі, адже ще за два тури до фінішу в чемпіонаті лідирував АЕК, а ПАОК йшов другим.

Активне міжсезоння

Однак після невдалого минулого сезону у ПАОК новий тренер, італієць Алессіо Ліші, з яким football.ua вже познайомив читачів.

Саме призначення нового тренера, а також повна відсутність офіційних матчів "чорно-білих" ускладнює розповідь про сучасний ПАОК. Тим більше, крім тренера, пішло кілька досить важливих гравців. Першим серед них поляк Томаш Кендзьора, який повернувся до київського Динамо. Кендзьора був основним захисником ПАОК, граючи в основному в центрі оборони, і на другому етапі зіграв без замін, від свистка до свистка, у всіх шести матчах. Крім нього пішли два конкуренти на позицію правого захисника мексиканець, учасник ЧС-2026 Хорхе Санчес, за якого клуб отримав 3 млн., і іспанець Хоан Састре.

Завершив кар'єру віце-чемпіон світу 2018 року хорват Деян Ловрен (щоправда, він у фінальній четвірці зіграв лише один тайм), його партнер по збiрнiй пiвзахисник Лука Іванушець, основний опорник Магомед Оздоєв, ще один центрхав Алессандро Б'янко, нападник, який топ-4 виходив на заміну, Георгіос Якумакіс. По суті, втрати торкнулися всіх ліній, особливо оборони та центру півзахисту. Менше постраждала атака, і для Динамо це не є добре, враховуючи, що ПАОК у минулому чемпіонаті став найрезультативнішою командою! І це при тому, що жоден гравець команди не увійшов до десятки найкращих бомбардирів чемпіонату!

Посилення теж солідне. Центр оборони поповнили Пантеліс Хатцидіакос, куплений за 1,5 мільйона в Копенгагені, де був основним центрбеком, і зірка Реала з Сан-Себастьяна Арітц Елустондо, який за потреби може зіграти праворуч. У центрі півзахисту основним напевно стане француз Баптист Сантамарія, що перейшов з Валенсії. У Мальме за два мільйони купили дублера Тайсону лівого крайнього Таху Алі.

З оренди повернулися Лірацис, Гомес, вихованець МЮ Шотайр. Враховуючи, що обидва куплені новачки приєдналися до команди минулого тижня (Хатцидіакос і зовсім у п'ятницю), можна припустити, що для ПАОКа трансферний ринок не закритий, і новачки ще будуть. Інша річ, що на Динамо їх навряд чи встигнуть заявити.

Втрати ПАОКу гравцями, що пішли, не обмежуються. Незважаючи на те, що офіційний сезон ще не розпочався, клубний лазарет сповнений. Продовжує лікується один із лідерів команди та збірної Болгарії краєчок Кирило Десподов, який спочатку мав дві поспіль м'язові травми, а тепер перелом пальця ноги.

Крім нього не тренується основний опорник Мейте (стегно), меніск у Чалова, який зараз навіть не в Греції, а у себе на батьківщині, Шола Шотайр працює за індивідуальною програмою, а іспанський новачок Арітц Елустондо тільки-но приступив до роботи в основній групі, і то в щадному режимі. Плюс основний лівий захисник Баба Рахман тільки повернувся з відпустки, оскільки грав за Гану на чемпіонаті світу. Минулого сезону саме Рахман був лідером ПАОК за кількістю хвилин на полі. Лише на годину з невеликим відстав від нього другий за цим показником гравець команди Томаш Кендзьора!

Хто зіграє з Динамо

Зрозуміло, що подібні проблеми ПАОКу грають на руку динамівцям, проте з іншого боку роблять склад "чорно-бiлих" абсолютно непередбачуваним. У тому числі й тактичну схему. Хіба немає особливих сумнівів, що основним воротарем буде колишній голкіпер бременського Вердера та збірної Чехії Іржі Павленко, який у ПАОКу розпочинає третій сезон.

У матеріалі про Лішi ми писали, що він любить грати у 5 захисників. У принципі трійка центральних на обличчя: Хатцидіакос, Елустондо та Міхайлідіс — напарник Кендзьори у минулому сезонi. Але подивіться: Елустондо після травми, яку він отримав на передсезонному зборі в матчі з Твенте (2:3), а Хатцидіакос у команді навіть менше ніж "без году неделя". До речі, проти Твенте ПАОК починав у чотири захисники: вихованець Евертона Джонджо Кенні грав праворуч, і немає сумнівів, що після відходу Санчеса та Састрі він буде основним правим захисником.

Шотландець Тейлор діяв ліворуч, бо основний лівий захисник Рахман Баба ще відпочивав після ЧС (Тейлор, до речі, у фінальній четвірці жодного разу у шести матчах не вийшов на поле), а Елустондо та Міхайлідіс грали в центрі. Припустимо, що і з Динамо Ліші гратиме з квартетом захисників, як грав ПАОК при Луческу і як наприкінці минулого сезону грала Осасуна під керівництвом італійського тренера.

В опорній зоні проти Твенте грали Маді Камара та талановитий Христос Зафеїріс. Тоді вони були безальтернативні у світлі всіх втрат у центрі півзахисту, про які йшлося вище. Проте з того часу з'явився француз із Валенсії Баптист Сантамарія (19 матчів гол+пас минулого сезону в Ла Лізі), а вже його точно брали під основу. У цьому розкладі підозрюю, що третім зайвим може стати Маді Камара, який перейшов з Олімпіакосу позаминулого літа.

І якщо у першому своєму "чорно-білому" сезоні він забив 9 м'ячів, то минулого у нього 0+0 у 23-х поєдинках. Зрештою Луческу перестав його ставити, і у фінальній четвірці Камара лише два рази вийшов на заміну, тоді як Зафеїріс зіграв п'ять матчів (в одному не грав через дискваліфікацію) та у всіх виходив у старті. До речі, у його 23 у Зафеїріса вже 17 матчів за збірну Греції.

Цікаво, що Христос, народившись в Афінах, осягав футбольні ази в Норвегії і в юнацькі роки метався між збірними Норвегії та Греції. Почав грати за Норвегію, потім вирішив грати за Грецію, потім повернувся до скандинавської команди і грав за норвезьку молодіжку, проте, перейшовши з норвезького чемпіонату до празької Славії, прийняв пропозицію дорослої збірної Греції. Тож двері до норвезької команди для нього тепер зачинені. А мабуть грав би на ЧС разом із Холандом...

Найсильніша ланка команди

Як ми вже писали найсильніша лінія ПАОК — це атака. Вона практично не зазнала змін, і навіть травми Чалова, Шотайра і Десподова не є проблемою. Наприкінці сезону атакуючий квартет ПАОКа виглядав дуже стабільно: праворуч капітан команди, гравець збірної Сербії Андрія Живкович, ліворуч легенда донецького Шахтаря Тайсон, найталановитіший Констаделіас під нападником і могутній швед Александер Єремєєф на вістрі атаки. До квартету вже не потрапляв навіть найкращий снайпер команди Якумакіс, який забив 15 м'ячів у всіх турнірах. Тож і його вiдсутнiсть для клубу не є проблемою.

Якщо судити за іменами, то найслабша ланка в цьому квартеті шведський центрфорвард (він народився у Швеції) з російським прізвищем. У нього дійсно російське коріння по батькові Томасу, що не завадило Єремєєффу 2022 року відмовитися переходити в Краснодар. Причину, певен, називати не треба. Свого часу голи Єремеєфа зробили сенсаційним чемпіоном шведський Хекен, проте, незважаючи на тодішню результативність, за збірну він зіграв лише 1 матч, і то далекого 2019 року. У ПАОКу минулого сезону відзначився 9 разів.

Форвард дуже потужний, високий, здорово грає головою. Якщо в Осасуні у Ліші був такий стовп Будимір, то в ПАОК — Єремєєфф. З технікою не товаришує, швидкістю не відрізняється, але своїми даними користується чудово і дуже небезпечний у штрафному майданчику, де, до речі, вміло закриває м'яч корпусом, віддаючи під удар партнерам.

Дублер шведа 19-річний талант Анестіс Міту. Він уродженець Салонік, де на професійному рівні грав його батько (у баскетбол грав, не у футбол) та вихованець ПАОКу. У трьох матчах фінальної четвірки, виходячи на заміну, забив два м'ячі.

Однак, якщо подивитися на другий етап чемпіонату, на ТОП-4, то, мабуть, головним розчаруванням став знаменитий Тайсон, який у тих матчах не набрав жодного балу за результативність. Не забуваємо, що Тайсону вже 37 і, може, тому ПАОК виписав з Мальме йому дублера в особі Алі.

А ось двома беззаперечними лідерами атаки назвав би Живковича і Констаделіаса, причому для мене саме еллін зараз найкращий гравець ПАОКа. Минулого сезону у нього 14+9, і багато голів він забив із передач Живковича. У нього дуже класний удар і він чудово підключається в атаку з глибини, часто ставлячи в глухий кут захисників суперника

Сербський талант, який, як і багато його співвітчизників, при переході з юнацького футболу в дорослий, зі скромних грошей на великі втратив свій потенціал, хоч і не повністю. У ПАОКу Живкович беззаперечний лідер за двома показниками. У нього вдвічі більше за будь-якого з партнерів гольових передач і вдвічі більше... жовтих карток! Сім голів, 20 асистів (по 9 у Тайсона та Констаделіаса) та 13 попереджень у всіх матчах минулого сезону. Хлопець дуже вибуховий, технічний, швидкий, його флангові проходи та подальші подачі чи удари дуже небезпечні і цілком можливо ключовим у матчі буде якраз протистояння Живковича та Дубінчака.

Зверніть увагу, що в атаці задають швидкі і дуже сильні індивідуально футболісти, тим складніше доведеться київським захисникам. Але з іншого боку, навряд чи хтось краще знає атакуючих гравців "Двоголового орла", ніж Томаш Кендзьора. І вiн, напевно, допоміг тренерському штабу Динамо розібрати всі сильні та слабкі сторони своєї колишньої команди.