Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Від сивочолого генія з Розаріо до нововведень у суддівстві — все, чим цей мундіаль запам'ятається у хорошому сенсі.

Чемпіонат світу-2026 увійшов в історію як наймасштабніший турнір усіх часів: 48 збірних, три країни-господарі, рекордні 104 матчі та 308 голів. Так, у нього вистачало й суперечливих моментів — про них ми вже писали окремо.

Але будь-який великий мундіаль насамперед запам'ятовується емоціями, відкриттями та історіями, які змушують закохатися у футбол ще сильніше.

Цей матеріал — про приємне. Про те, чим цей чемпіонат світу залишиться в пам'яті вболівальників ще довгі роки.

Мессі все ще може

У 39 років, за вісім днів до дня народження, Ліонель Мессі відкрив свій шостий мундіаль хет-триком у матчі проти Алжиру в задушливому Канзас-Сіті. Здавалося б, вік мав узяти своє, але аргентинець знову довів: його читання гри та відчуття моменту нікуди не поділися.

Найяскравіший приклад — камбек проти Єгипту в 1/8 фіналу. Аргентина програвала 0:2 за 11 хвилин до кінця основного часу, і жодна збірна в історії мундіалів не відігравала такий рахунок настільки пізно. Але Мессі й партнери зробили неможливе, а капітан разом із тренером Ліонелем Скалоні не стримали сліз після фінального свистка. Також не забуваємо про півфінал з Англією, де Лео віддав два вирішальні асисти.

Так, у фіналі проти Іспанії його внесок був мінімальним — команда просто не змогла нав'язати гру новоспеченим чемпіонам. Але це не перекреслює головного: людина, якій навперебій пророкували завершення кар'єри ще років п'ять тому, продовжує бути найвпізнаванішим обличчям світового футболу і головною причиною, чому мільйони людей вмикали трансляції матчів Альбіселесте.

Кабо-Верде, Возінья та медійний феномен

Якщо у цього турніру і була команда, що вкрала серця нейтральних вболівальників, то це збірна Кабо-Верде. Найменша за населенням країна серед учасників мундіалю дійшла до стадії плейоф, зігравши внічию з Іспанією та Уругваєм, а потім у додатковий час 1/16 фіналу примусивши тремтіти чинного чемпіона світу — Аргентину.

Голкіпер Возінья за лічені тижні перетворився з маловідомого гравця на одну з головних історій турніру. Ще до старту мундіалю виникли проблеми з візами для родичів гравців — мати воротаря спершу не могла потрапити до США. Втім, тепло, з яким уболівальники різних країн підтримали Кабо-Верде в соцмережах, стало окремим феноменом: сторінки гравців збірної миттєво набирали десятки тисяч нових підписників щодня, а сам Возінья перетворився на одну з найпопулярніших персон турніру в Instagram. Його акаунт зріс з 50 тысяч до 29,5 млн підписників!

А ще був неймовірний гол Сідні Лопеса Кабрала в ворота Аргентини — фінт, зрізаний удар у дальню дев'ятку і феєричне святкування, коли форвард побіг на трибуни обійняти свою дівчину. Цей момент називають найкращим голом усього мундіалю.

Норвегія, зірка Голанд і те, як ціла нація закохалася у власну збірну

Норвегія вперше за чверть століття потрапила на чемпіонат світу — і одразу здобула перемогу над п'ятиразовим чемпіоном світу Бразилією в 1/8 фіналу, де Ерлінг Голанд оформив дубль. Але справа не лише в результатах.

Голанд упродовж усього турніру був чи не найпомітнішою фігурою — не тільки завдяки голам, а й завдяки харизмі поза полем: меми з його участю розходилися мережею щодня, а по всьому світу почали з'являтися навіть заходи, присвячені двійникам норвежця.

Не менш важливим було й те, як команда об'єднала країну. Молодий вінгер Андреас Шельдеруп разом з іншими партнерами не втомлювався підкреслювати: успіх збірної — це успіх усієї нації, яка вперше за багато років масово стежила за грою своєї команди. Норвезькі вболівальники стали окремою родзинкою мундіалю — їхній фірмовий "вікінгівський" ряд (стрій із веслами, коли фанати імітують синхронне веслування) можна було побачити на трибунах кожного матчу за участі скандинавів, і ця традиція швидко перетворилася на один із найвпізнаваніших вболівальницьких ритуалів турніру.

Африканський прорив: рекорд, якого не було ще ніколи

Якщо шукати головну структурну сенсацію цього мундіалю, то це, безумовно, виступ африканських збірних на груповому етапі. Дев'ять із десяти команд континенту пробилися до плейоф — Марокко, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар, Гана, Єгипет, Алжир, Демократична Республіка Конго та Кабо-Верде. Це абсолютний рекорд: попереднє найкраще досягнення Африки становило лише дві команди в плейоф, і лише шість африканських збірних загалом виходили з групи за всю історію мундіалів до цього турніру.

Єдиною командою континенту, яка не пробилась далі, стала збірна Тунісу, що звільнила свого головного тренера прямо під час групового етапу. Усі інші показали дисципліновану, а часом і по-справжньому яскраву гру. ПАР та Кот-д'Івуар вперше в історії вийшли у плейоф чемпіонатів світу. Кабо-Верде зробило це вже у своєму дебютному розіграші мундіалю. А Марокко, яке чотирма роками раніше стало першою африканською збірною в історії, що дійшла до півфіналу, знову підтвердило статус одного з найстабільніших представників континенту, зігравши внічию з Бразилією ще на груповій стадії, вибивши Нідерланди та зупинившись цього разу на чвертьфіналі.

Єгипет подарував один із найяскравіших матчів усього турніру — камбек Аргентини з рахунку 0:2 за 11 хвилин до кінця, який є одним із найкращих матчів усього турніру. Це найкраще ілюструє, наскільки конкурентною стала африканська збірна: команда, що вилетіла, залишила по собі непогане враження.

Розширений формат із 48 командами дав континенту більше можливостей проявити себе — і Африка скористалася ними максимально.

Нові герої з других рядів: Ману Коне та Джед Спенс

Не кожен герой турніру забиває голи чи стає обличчям меми — дехто заробляє репутацію тихо, матч за матчем, у центрі поля чи в обороні.

Французький опорний півзахисник Ману Коне розпочинав турнір у ролі запасного, але травма Орельєна Чуамені відкрила йому дорогу в основу. Гравець Роми зіграв у чотирьох із шести матчів збірної Франції, зокрема у перемозі над Парагваєм в 1/8 фіналу та у впевненій перемозі над Марокко в чвертьфіналі. Коне вражав жорсткістю в єдиноборствах, невтомністю та стабільністю під тиском — саме ті якості, яких так часто не вистачає молодим опорникам на великій сцені. Коли Чуамені відновився до півфіналу проти Іспанії, Дешам повернув його в старт, а Коне знову сів на лаву — але турнір уже встиг зробити своє: після мундіалю про 25-річного француза заговорили як про одного з найцікавіших опорників свого покоління. Йому пророкують переїзд до одного з грандів АПЛ.

Схожу історію пережив і захисник збірної Англії Джед Спенс. Ще до старту турніру його виклик у заявку Тухеля, як і невиклик деяких виконавців, породив чимало запитань — багато хто вважав це дивним рішенням тренера. Але Спенс методично спростовував скептиків: він ставав дедалі впевненішим від матчу до матчу, а один із моментів турніру — його рішучий підкат проти аргентинця Джуліано Сімеоне — надовго запам'ятається вболівальникам. До кінця мундіалю Спенс перетворився на одного з найкращих виконавців англійської збірної, здобувши прихильність навіть тих уболівальників, які раніше сумнівалися в його рівні.

Йоган Манзамбі — відкриття, яке за лічені тижні заслужило на рекордний трансфер

Одним із головних відкриттів мундіалю став швейцарський півзахисник конголезького походження Йоган Манзамбі. До турніру про нього масово знали хіба що уважні скаути, фахівці академій та любителі німецької Бундесліги. Але після кількох матчів за Швейцарію його ім'я стало відомим уже мільйонам вболівальників.

Манзамбі вражав універсальністю, технікою на високій швидкості та здатністю змінювати хід гри одним пасом чи проходом. 3 голів та 2 асистів у 4 неповних матчах виявилося достатньо, щоб клуби АПЛ включились у боротьбу за підпис 20-річного таланту — і саме Астон Вілла виграла цю гонку, оформивши рекордний трансфер в своїй історії за більш ніж 50 млн фунтів. Для клубу з Бірмінгема це стало ще одним сигналом амбіцій, а для самого Манзамбі — миттєвим стрибком з категорії "цікавий гравець нішевої збірної" у список найбільш перспективних виконавців Європи.

Суддівство: специфічне, але далеко не провальне

Багато хто очікував нових скандалів навколо арбітражу — і вони справді траплялися. Але загалом підхід суддівських бригад на цьому мундіалі виявився помітно іншим порівняно з попередніми турнірами та європейськими чемпіонатами.

Арбітри значно менше карали за жорстку, але чесну боротьбу, і водночас жорсткіше реагували на симуляції та театральні падіння. Футбол на полі став грубішим у хорошому сенсі цього слова — гравцям дозволяли боротися, а не зупиняли гру щохвилини через сумнівні падіння в надії на фол.

Були й перегини. У матчі Парагвай — Франція, а також у першому таймі півфіналу Аргентина — Англія судді дивом не показали картки за окремі епізоди, які межували з грубою грою та провокативною поведінкою. Але в цілому це виглядало як свідома лінія: менше "балету" на газоні, більше реальної боротьби за м'яч.

Можливо, подібний підхід варто було б запозичити і в європейських чемпіонатах — принаймні як експеримент?

Іспанія: тихий тріумф колективу де ла Фуенте

Іспанія стала чемпіоном світу, не маючи в складі ні найяскравішої атаки, ні гучних індивідуальних подвигів — і саме в цьому криється сила збірної Луїса де ла Фуенте. Команда пропустила лише один м'яч за весь турнір, і це говорить само за себе.

Пау Кубарсі, якому лише 19 років, провів турнір на рівні досвідченого центрбека: читання гри, вихід з м'яча, спокій під тиском — усе це зробило його головним відкриттям турніру серед захисників і заслужено принесло йому нагороду найкращому молодому гравцеві мундіалю.

Ферран Торрес, над яким ще на початку турніру дозволяли собі жартувати через невдалу реалізацію моментів, отримав свій головний матч у кар'єрі — саме його гол у додатковий час приніс Іспанії другий титул чемпіона світу. Форвард сам зізнавався, що відчував підтримку мільйонів іспанців у ту мить, коли пробивав по воротах. Його вражаючий асист допоміг Фурії Роха забити єдиний та вирішальний гол у ворота Португалії.

А Мікель Меріно вкотре підтвердив статус ідеального "джокера": коли команді бракувало свіжості чи потрібно було посилити центр поля з атакою, саме він виходив на заміну і закривав будь-яку прогалину. Не найяскравіший, але один із найважливіших елементів чемпіонської машини. «Хитрий лис» коло воріт суперника, який знає про всі позиційні тонкощі та забиває важливі голи.

Дональд Джон Трамп!

Був на полі та за його межами справжнім переможцем, без якого Іспанія не змогла б перемогти. Ніхто не виграє та не проводить чемпіонати світу краще за Трампа — і всі це знають. Це була історична перемога — всі про це говорять. Ніхто так не робив до нього!

Підсумок турніру

Чемпіонат світу-2026 запам'ятається як турнір рекордів — за кількістю команд, матчів, глядацької аудиторії та новим найкращим бомбардиром в історії мундіалів в особі Кіліана Мбаппе.

Так, залишилися й запитання — до суддівства, до організації, до окремих тренерських рішень. Але коли пил осяде, саме ці світлі моменти й залишаться в пам'яті вболівальників як головна спадщина мундіалю-2026.