Англія

Шведський півзахисник незадоволений кількістю ігрового часу після зміни головного тренера.

Півзахисник Тоттенгема та збірної Швеції Лукас Бергвалль повідомив керівництву лондонського клубу про намір залишити команду під час літнього трансферного вікна.

Головною причиною такого рішення став дефіцит ігрової практики. Після приходу Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера швед отримав лише 113 хвилин у п'яти матчах, через що почав шукати варіанти для продовження кар'єри.

Бергвалль приєднався до Тоттенгема влітку 2024 року після переходу з Юргордена. За цей час 20-річний хавбек провів 78 поєдинків у складі "шпор", записавши до свого активу два голи та дев'ять результативних передач.

Разом із лондонським клубом швед став переможцем Ліги Європи сезону-2024/25. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 35 мільйонів євро.