Англія

Відома позиція мерсисайдців щодо майбутнього нідерландського вінгера.

Тоттенгем продовжує уважно стежити за ситуацією навколо вінгера Ліверпуля Коді Гакпо, проте можливий трансфер наразі виглядає малоймовірним. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу високо оцінює ігрові якості футболіста збірної Нідерландів і розглядає його як одного з кандидатів для посилення атакувальної лінії. Водночас усе залежить від позиції Ліверпуля, який наразі не планує розлучатися зі своїм гравцем.

У мерсисайдському клубі задоволені виступами Гакпо, зокрема його грою на чемпіонаті світу-2026. Саме тому керівництво Ліверпуля поки не готове розглядати пропозиції щодо продажу вінгера та не веде жодних переговорів із потенційними покупцями.

Очікується, що найближчим часом майбутнє футболіста буде обговорене всередині клубу за участю нового головного тренера Андоні Іраоли. Лише після цього Ліверпуль визначиться з подальшими планами щодо одного зі своїх основних атакувальних виконавців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тоттенгем уже зробив крок назустріч футболісту та запропонував йому довгостроковий контракт до літа 2031 року. Проте наразі інтерес "шпор" залишається без практичного продовження, оскільки Ліверпуль не демонструє готовності відпустити нідерландця цього літа.

У сезоні-2025/26 Гакпо провів 52 матчі у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та шістьма результативними передачами.