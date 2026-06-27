Англія

Перехід із Труа вже підтверджено, але гравця можуть віддати в оренду.

Труа офіційно оголосило про продаж одного з найперспективніших молодих футболістів Франції до Манчестер Сіті — 19-річного вінгера Матіса Детурбе.

Футболіст перейшов до англійського гранда після вражаючого сезону у складі Труа. Саме його впевнена гра стала одним із ключових факторів успішного виступу команди та підвищення до Ліги 1. Детурбе продемонстрував високий рівень техніки, швидкість і вміння вирішувати епізоди в атаці, що привернуло увагу багатьох європейських клубів.

Попри підписання контракту з "містянами", не виключено, що наступний сезон вінгер проведе поза Англією. Керівництво Ман Сіті розглядає варіант оренди, аби футболіст отримував регулярну ігрову практику та поступово адаптувався до рівня дорослого футболу.

Серед можливих варіантів оренди називають Монако, який раніше виявляв інтерес до молодого француза. У клубі з Монако можуть бути зацікавлені в підсиленні атакувальної лінії перспективним вінгером.

Остаточне рішення щодо майбутнього Детурбе ухвалять після передсезонної підготовки, коли тренерський штаб оцінить його готовність до виступів у Прем’єр-лізі.