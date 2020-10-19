Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В Англии стартовал новый сезон, в котором действующий чемпион страны, Ливерпуль, попробует отстоять свой титул.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Тренту Александру-Арнольду:

Трент Александер-Арнольд попал в академию Ливерпуля в шесть лет и до 22 лет вместе с командой стал победителем Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира ФИФА и Суперкубка УЕФА.

Отметим, что игрок сборной Англии вошел в историю, став самым молодым игроком за последние 12 лет, выходившим в финал Лиги чемпионов. На момент финала сезона-2018/19, в котором Ливерпуль играл против Тоттенхэма, Тренту было 19 лет и 231 дня. Самым юным участником финала Лиги чемпионов был Сеск Фабрегас (Арсенал). В финале 2006 года испанцу было на тот момент 19 лет и 13 дней.

Трент Александер-Арнольд дебютировал в основном составе Ливерпуля в 2016 году и быстро стал важным игроком в команде Юргена Клоппа. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах и забил четыре гола.