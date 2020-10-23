Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

Чемпионат Англии в самом разгаре, а действующий чемпион страны, Ливерпуль, попробует отстоять свой титул.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Джордану Хендерсену:

Джордан Хендерсон привел Ливерпуль к победе в чемпионате Англии, Лиги чемпионов, Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира, в качестве капитана команды Юргена Клоппа.

Хендерсон перешел в Ливерпуль из Сандерленда летом 2011 года, а в 2014-м он уже стал вице-капитаном команды. С уходом Стивена Джеррарда в 2015 году, он получил капитанскую повязку на руке на постоянной основе.

В историческом сезоне-2019/20 Хендерсон преодолел отметку в 350 матчей за клуб.