Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В Англии стартовал новый сезон, в котором действующий чемпион страны, Ливерпуль, попробует отстоять свой титул.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Мохаммеду Салаху:

Мохаммед Салах перешел из Ромы в Ливерпуль летом 2017-го. В своем первом сезоне египтянин забил за команду Юргена Клоппа 44 гола во всех турнирах, став лучшим бомбардиром АПЛ сезона-2017/18 с 32 голами.

В прошлом сезоне Салах отличился 23 голами во всех турнирах, чем помог Ливерпулю победить в АПЛ и выиграть клубный чемпионат мира.