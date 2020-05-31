Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко в рамках проект Фан-сектор рассказывает об успехе Партизана.

История югославского футбола богата своими победами и достижениями. Сборная этой страны выигрывала Олимпийские игры, дважды доходила до финала чемпионата Европы и столько же – до полуфинала чемпионата мира. На клубном же уровне первый серьёзный успех для этой страны, которой уже нет на карте мира, добыл белградский Партизан, который в 1966-ом году добрался до финала Кубка европейских чемпионов.

В первой половине 60-х годов “гробари” были грозной силой в югославском футболе. И хоть в том сезоне, когда они смогли добраться до финала главного турнира континента, чемпионство взяла Войводина из Нови-Сада, до того из пяти последних сезонов четыре раза первое место занимали именно “чёрно-белые”, лишь раз уступив титул врагам и соседям по столице из Црвены Звезды.





Интересной является фигура тренера, возглавлявшего “гробарей” на протяжении того сезона. Абдулла Гегич тренировал Партизан всего 1 год – тот самый, когда команда вышла в финал Кубка европейских чемпионов. Многие говорят, что он частично сыграл на успехах предыдущих наставников — Ильеша Шпица, Флорияна Матекало и Степана Бобека, но факт остаётся фактом – именно Гегич стал первым тренером в истории Балкан и всей Восточной Европы, который вывел какой-либо местный клуб в финал главного турнира континента. Затем Гегич сразу ушёл в Фенербахче и стал позднее в Турции легендой, успев там потренировать больше десятка клубов и сборную страны.

Соперником “гробарей” в предварительном раунде турнира (по факту, 1/16) в том почти что победном розыгрыше стал французский Нант, который тогда был в своей стране на очень хороших счетах, в 1965-ом и 1966-ом году выиграв первые в своей истории чемпионства. 22 сентября 1965 года на стадионе Югославской народной армии “гробари” обыграли “канареек” со счётом 2:0 благодаря точным ударам двух форвардов команды — Милана Галича и Мустафы Хасанагича.



Ответная встреча 13 октября во Франции закончилась вничью – в первом тайме голами обменялись Франсис Маньи и Владица Ковачевич, во втором – Милан Галич и Бернар Бланшет. 2:2 – дальше идёт Партизан.









Следующий соперник югославов был тоже очень достойный — немецкий Вердер, действующий чемпион ФРГ и одна из главных сил западно-немецкого футбола! И снова первый матч они играли дома. 9 ноября до 70-ой минуты счёт так и не был открыт, но затем благодаря голам защитника Фахрудина Юсуфи, нападающего Мустафы Хасанагича и хавбека Йосипа Пирмайера, “чёрно-белые” выиграли со счётом 3:0.

17 числа в ФРГ бременцы одержали победу 1:0 – точным ударом отличился Арнольд Шютц, но этого оказалось мало, и дальше вновь прошли “гробари”.

Игры со следующим соперником, – пражской Спартой, состоялись уже в следующем году, и стали воистину драматичными. Чехословацкая команда, казалось бы, все вопросы решила в первом матче, который прошёл на ее поле. Хоть югославы и вышли вперёд уже на 15-ой минуте игры после мяча неугомонного Хасанагича, в ответ они получили хет-трик Андрея Квашняка и гол Вацлава Машека.

Тогда никто и подумать не мог, какая судьба ждёт “красных” 9 марта в Белграде…



На переполненный стадион ЮНА “гробари” вышли как на последний бой, и уже к 35-ой минуте установили счёт 4:0! Во второй половине встречи “Спарта” был добита шедевральным мячом Хасанагича – 5:0. Дубль Ковачевича, дубль Хасанагича, гол Васовича. Югославская команда могла и увеличивать счёт, но не реализовала свои моменты. “Спарта” сполна расплатилась за своё наплевательское отношение ко второй игре, на которую они вышли так, будто уже находятся в полуфинале. А Белград, вернее его чёрно-белая часть, в тот день гулял до утра – полуфинал КЕЧ для югославов уже был настоящим триумфом!

Пришёл час полуфинальных баталий. Соперник – великий Манчестер Юнайтед, для которого Белград в целом и стадион ЮНА в частности были особенно трогательными местами - именно здесь “малыши Басби” 8 лет назад сыграли последний матч в своей недолгой, но такой запоминающейся жизни…

Тогда, в 1958-ом, соперником “красных дьяволов” была Црвена Звезда, а матч был перенесён на “армейскую” арену по причине её большей вместимости в те времена. Именно по возвращению из столицы Югославии молодую команду, совсем недаром получившую своё прозвище, ожидала та самая Мюнхенская трагедия…





В 1966-ом это был уже другой Манчестер Юнайтед, существенно изменившийся, пусть и до сих пор с Мэттом Басби во главе, Джимми Мёрфи в роли помощника и Бобби Чарльтоном в атаке. Ещё одной звездой того МЮ был ещё не страдающий от хронического алкоголизма 19-летний Джордж Бэст.

Однако, 13 апреля откровенные аутсайдеры всухую обыграли явных фаворитов. В самом начале второго тайма Мустафа Хасанагич открыл счёт точным ударом головой, а затем его удвоил Радослав Бечеяц. Все надежды манкунианцев оставались на ответную игру.

Но 20 апреля в Манчестере “красные дьяволы” выиграли всего 1:0, и то, благодаря автоголу югославского голкипера Шошкича, который многими был записан как мяч Нобби Стайлза. Манчестер Юнайтед вылетает, Партизан — в финале.

После матча Басби в раздевалке плакал, и называл этот вылет “самой низкой точкой существования МЮ со времён Мюнхенской авиакатастрофы”, а также заявил: “теперь мы никогда не выиграем Кубок Европы”. Однако, через 2 года МЮ под его руководством таки выиграл главный турнир континента…





Итак, 11 мая 1966-ого года, Брюссель, стадион “Эйзель”. В соперниках Партизана — мадридский Реал. Да, уже без Пушкаша и ди Стефано, но с капитаном Франсиско Хенто в атаке и с Мигелем Муньосом на тренерской скамье. К тому моменту “галактикос” были уже пятикратными победителями главного турнира Европы, но последний раз одержали в нём победу 6 лет назад.



В первом тайме игра прошла без голов, а второй начался для югославов просто великолепно – после подачи углового и скидки от партнёра, головой мяч в сетку ворот Хосе Аракистайна Аррьеты переправил защитник Велибор Васович. 1:0 в пользу “гробарей” — чудо казалось всё ближе.



Однако, то ли Партизан перепраздновал этот неожиданный для всех гол, то ли Реал наконец проснулся, но на 70-ой минуте Амаро Амансио после блестящих индивидуальных действий счёт сравнял, а на 76-ой Франсиско Серена не менее прекрасным дальним ударом забил победный мяч. Кубок чемпионов в первый раз за 6 лет, и в последний на следующие 32 года, едет в столицу Испании.









После того выдающегося сезона звёздная команда “чёрно-белых” начала распадаться. Абдулла Гегич, как уже было сказано выше, отправился тренировать в Турцию, вратарь и капитан Милутин Шошкич закончил карьеру, автор гола в финале Велибор Васович перешёл в амстердамский Аякс, Фахрудин Юсуфи – во франкфуртский Айнтрахт, Владица Ковачевич – в Нант, которому по ходу этого турнира забивал и пришёлся “канарейкам” по вкусу (но во Франции он не закрепился и через год вернулся в Партизан), Милан Галич отправился в льжеский Стандард (видать, бельгийцы приметили его на финале, проходившем в Брюсселе), а Мустафа Хасанагич хоть и поиграл за “чёрно-белых” ещё три года, но той феноменальной результативности уже не показывал.



То был лучший Партизан в истории. И пусть свой единственный евротрофей, Кубок Митропы, клуб таки добудет через 12 лет, однако ценность того турнира не сравнима с ценностью выхода в финал КЕЧ. А главный турнир Европы клуб из Югославии выиграет аж в 1991-ом, перед самым началом войны, и это будет заклятый враг “гробарей” — Црвена Звезда. Но сейчас, к сожалению, оба белградских гранда, далеки от каких-либо европейских успехов.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

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