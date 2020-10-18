Фан-сектор

Роман Котляр в рамках проекта Фан-сектор — о ярком, но очень коротком взлете Малаги.

История знает достаточно случаев, когда скромные, по европейским меркам, клубы, неожиданно обретали мировую славу и признание после прихода богатых владельцев и огромных инвестиций. Одни, как ПСЖ или Манчестер Сити, прогрессировали с каждым годом и превратились в суперклубы, другие, как Анжи, стали "калифами на час" и очень быстро откатились на футбольную периферию. Некогда амбициозную Малагу, увы, постигла незавидная участь последних.

Начало

Малага никогда не значилась в числе европейских топов. О чем говорить, если до прихода катарских инвестиций наивысшим местом "анчоусов" была восьмая позиция в кампании 2000/2001 (рассматриваем лишь выступление команды в XXI веке), а в остальное время клуб даже не поднимался выше середины таблицы. Причем после десятого места в кампании 2004/2005, случился откат сразу на последнее место и безоговорочный вылет! Андалусийцы практически весь сезон околачивались в нижней части таблицы, а ближе к концу первенства и вовсе не вылезали из зоны вылета. Начиная с 24 тура "сине-белые" прочно закрепились на последнем месте, не сумев навязать даже минимальную борьбу прямым конкурентам – Кадису и Алавесу, причем недавно вернувшийся в элиту Кадис опередил Малагу в итоговой таблице на целых 12 очков, а Алавес на 15!

Всего лишь пять побед и 24 итоговых очка – с таким портфолио "анчоусы" отправились знакомится с испанской трясиной. Вернуться в Примеру удалось лишь спустя два сезона, причем и тут не обошлось без качелей, так как в первом сезоне в Сегунде команда финишировала на позорном 15 месте, а в будущем году вскарабкалась сразу на вторую строчку! Но и тут все было не так однозначно. Для прямого повышения в классе необходима была победа над Тенерифе и осечка одного из конкурентов – хихонского Спортинга или Реал Сосьедада. "Анчоусам" удалось добыть победу со счетом 2:1 и на пару со Спортингом, одолевшим Эйбар 2:0, вернуться в элиту.

Восьмое место в дебютном сезоне после возвращения воспринималось как несомненная удача. Тогда, в ростере Малаги уже значилось несколько будущих кузнецов самого эпохального успеха в клубной истории – Элизеу, Дуда, Велитон. Присутствовал и будущий чемпион Испании в составе мадридского Атлетико – Адриан Лопес. В сезоне 2009/2010 к этому списку присоединились нынешний игрок Бетиса Хуанми (подтянули из клубной академии), Фелипе Кайседо. Любопытно, что тем же летом стан "полосатых" покинул левый полузащитник Хавьер Каллеха, который совсем недавно успел качественно порулить Вильярреалом.

В той кампании команда вновь балансировала над пропастью и едва сумела избежать вылета, причем в очередной раз сделав это на ленточке. Выездное поражение от Хетафе (1:2) в предпоследнем туре откинуло Малагу на 18 место, то есть в зону прямого вылета. В последнем туре команде Хуана Рамона Муньоса предстояло принять мадридский Реал, которому нужна была только победа в свете погони за Барселоной, которая параллельно встречалась с одним из конкурентов "полосатых" — Вальядолидом. Сенсации в Каталонии не произошло, "сине-гранатовые" уверенно разгромили соперника 4:0 и завоевали очередное чемпионство, а вот Малага совершила небольшой подвиг отобрав два очка у "сливочных".

Подсобили и другие конкуренты. Тенерифе минимально уступил Валенсии, а Харис расписал мировую с Осасуной. Кстати, владельцем Малаги тогда был экс-президент королевского клуба – Лоренсо Санс, а его сын Фернандо был президентом. Вот такая ирония судьбы.

Ничья в поединке с Реалом гарантировала скромному клубу прописку в элите, а, возможно, и намного большее. Кто знает, как повернулись бы события, вылети команда в Сегунду в том сезоне. Лето 2010 года положило начало самым успешным и сказочным трем сезонам в истории андалусийцев.

Приход к власти Абдуллы Аль-Тани

36 млн евро. Именно за такие деньги испанский клуб отправился под теплое, как тогда казалось, крылышко катарского бизнесмена Абдуллы бин Нассера бин Абдуллы Аль Ахмеда Аль-Тани. Тяжелая скороговорка полного имени нового владельца для местных болельщиков была не единственной проблемой, с которой Аль-Тани столкнулся в команде с переливающихся золотом пляжей региона Коста-дель-Соль. Во-первых, необходимо было погасить многомиллионные долги, во-вторых, явить поклонникам "анчоусов" внятную стратегию дальнейшего развития. Катарец сразу же погасил все задолженности, а после дал понять, что не намерен сразу же тратить баснословные суммы на трансферы, намереваясь планомерно развивать свое новое детище и приближать его к борьбе за еврокубки. С первого захода этого не получилось, клуб закончил сезон в Примере лишь на 11 месте. Тем не менее, летом 2011 года Аль-Тани решил солидно укрепить состав, совершив множество грамотных покупок.

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Перед описанием двух самых успешных сезонов в истории "сине-белых", необходимо упомянуть не только спортивную сторону вопроса. Обычно превращение футбольных Золушек в прекрасных Принцесс происходит по заученным и сотни раз проверенным шаблонам – 1) богатый владелец покупает клуб из топ-чемпионата (Сити, ПСЖ, Челси) и делает из него машину для завоевания трофеев, 2) приобретает провинциальный или региональный клуб и делает из него гегемона в родном чемпионате или выводит его на вершину (Лудогорец, Хоффенхайм), 3) за покупкой стоит не только и не столько спортивная, сколько материальная выгода, основанная на удобном и выгодном местоположении (Монако и Малага). Аль-Тани намеревался активно развивать гостиничный бизнес в солнечной, портовой Малаге и инвестировать в недвижимость, а потому намеревался сделать себе дополнительную рекламу и расположить к себе консервативное общество покупкой футбольного клуба. Проверенная схема. Правда, с каждым годом стали вскрываться все новые и новые махинации катарца, о которых я еще упомяну ниже, приведшие к резкой стагнации, продолжающейся до сих пор.

Взобраться на вершину проще, чем на ней удержаться

Еще в ноябре 2010 место уволенного Жезуальду Феррейру занял "чилийский инженер" — Мануэль Пеллегрини, который не сумел сходу вывести Малагу в еврокубки, однако перед стартом кампании 2011/2012 экс-наставник мадридского Реала получил целый десант новых игроков. Из бывшей команды чилийца – Вильярреала, был куплен перспективный плеймейкер Санти Касорла, из Валенсии перешли опытный Хоакин и юный Иско (вернувшийся в родной клуб), Лион, Гамбург, Рому и Осасуну на Андалусию променяли Жереми Тулалан, Руд ван Нистелрой, Жулио Баптиста и Начо Монреаль. Зимой 2011 в Малагу перебрался аргентинский вратарь Вилли Кабальеро, а летом того же года в статусе свободного агента из Эспаньола пришел будущий №1 – Карлос Камени. Впечатляет, правда?

В Примере банда Пеллигрини играла в довольно развеселом стиле, успев насобирать сразу 14 поражений в Примере, зато не часто играла вничью, что позволило ей финишировать на четвертом месте с разницей мячей +1 (54-53). Для сравнения, столько же мячей пропустил вылетевший Вильярреал, а меньше "анчоусов" пропустили сразу 10 команд! В первом круге Малага потерпела восемь поражений, зато во втором добыла львиную долю своих побед. В поединках с финишировавшими выше Реалом, Барселоной и Валенсией андалусийцы сумели набрать лишь 4 очка (ничья с Реалом и победа над Валенсией). Барса так и вовсе дважды разгромила "полосатых" с общим счетом 8:2.

Атака была в порядке, а вот с обороной необходимо было что-то делать, поэтому из Португалии прибыли Виторино Антунеш (экс-Пасуш, старый знакомый поклонников киевского Динамо) и Огучи Оньеву (экс-Спортинг Лиссабон), а также перспективный уругваец Диего Лугано из ПСЖ. Впрочем, это не слишком помогло. В Примере 2012/2013 команда пропустила лишь на три мяча меньше, чем в прошлом сезоне, зато атака была на том же уровне (53 забитых мяча, лишь на гол меньше чем годом ранее). Тем не менее, этих показателей уже не хватило для завоевания путевки в Лигу Чемпионов. Валенсия начала понемногу терять статус третьей силы в Испании, который забрал себе мадридский Атлетико, но лишь на одно очко отстала от Реала из Сан-Себастьяна с Антуаном Гриззманом, Харисом Сеферовичем, Карлосом Велой и Клаудио Браво в составе, финишировав пятой. Малага заняла шестое место, но сыграть в будущем сезоне Лиги Европы "анчоусам" было не суждено.

Шлагбаум перед командой поставил УЕФА, который обвинил ее в нарушениях финансового фейр-плей и дисквалифицировал на четыре года. Правда, намеревался смягчить наказание в случае успешного погашения задолженностей перед футболистами. Это было началом конца симпатичного андалуского клуба. Решение дисквалифицировать Малагу из еврокубков привело Абдуллу Аль-Тани в ярость. Кабинетная война руководства с главной европейской футбольной организацией не могла не отразиться на дальнейших перспективах команды. Квинтэссенцией сего скандала стал ответный четвертьфинальный матч против дортмундской Боруссии в Лиге Чемпионов.

Аль-Тани обвинил УЕФА в намеренном устранении Малаги из главного еврокубка и своеобразному ответу опальному президенту. Для тех, кто успел забыть те перипетии напомню, что после нулевой ничьей в Испании, "сине-белые" дважды выходили вперед в Дортмунде, но голы Марко Ройса и Фелипе Сантаны в добавленное ко второму тайме время перевернули исход противостояния с ног на голову. Чести ради стоит отметить, что второй мяч Элизеу, как и победное взятие ворот Сантаны, был забит из положения "вне игры". Раз уж мы упомянули сражение с Боруссией, необходимо сказать пару слов о блестящем выступлении команды в том розыгрыше Лиги Чемпионов.

В раунде плей-офф банда Пеллигрини одолела крепкий Панатинаикос (по иронии судьбы возглавляемый экс-наставником Малаги Жезуальдо Феррейрой). Матч на "Ла Росаледе" завершился 2:0 в пользу хозяев (Мартин Демичелис и Иско), так что матч в Афинах превратился в формальность.

На групповом этапе соперником "сине-белых" стали Зенит, Милан и Андерлехт. Дебютант не испытал никаких проблем и пресловутой "нехватки опыта", добыв 12 очков и заняв первое место. Далее, последовала дуэль с Порту с Хамесом, Джексоном Мартинесом, Николасом Отаменди и другими будущими звездами в составе. На "Драгау" "драконы" добыли минимальную победу 1:0 (Жоау Моутиньо), а вот в родных стенах "анчоусам" удалось оставить с носом крепких португальцев (Иско и Роке Санта Крус). Ну а о битве с Боруссией в 1/4 я уже рассказал. Кстати, то было не единственное достижение скромного клуба в Европе. В 2002 году андалусцы выиграли Кубок Интертото, а годом позже дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА, оставив позади себя недавнего полуфиналиста Лиги Чемпионов — Лидс (уже не Дэвида О'Лири), но вылетев от крепкой Боавишты, двумя годами ранее ставшей сенсационным чемпионом Португалии.

Малага произвела настоящий фурор и многие болельщики и эксперты ожидали, что это был лишь пролог к началу новой, увлекательной истории, но все эти чаяния разбились о суровую реальность.

Конец перспективного проекта и плавная деградация

Как я уже упоминал выше, открытая конфронтация Аль-Тани с УЕФА не могла привести ни к чему хорошему. Не желая вкладывать новые инвестиции в развитие клуба, а также погашать накопившиеся долги, президент резко охладел к новому проекту и стал постепенно отправлять его в преисподнюю.

Летом 2013 года клуб покинули практически все лидеры во главе с Иско, а также наставник Мануэль Пеллегрини, отправившийся штурмовать АПЛ с Манчестер Сити. В последующие сезоны командой успели порулить Бернд Шустер, Хави Грасия, Хуанде Рамос (похоже, у Аль-Тани был фетиш на экс-наставников Реала), но никто из них не сумел создать что-то внятное на обугленном фундаменте Малаги Пеллегрини. Тот же Рамос подавал в отставку и открыто выражал свое негодование руководством, которое обещало ему качественное усиление, а на деле ограничилось лишь пустой болтовней. По итогам сезона 2017/2018, уже при наставнике Хосе Гонсалесе, клуб наконец-то рухнул в Сегунду, таким образом замкнув цикл от возвращения в Примеру, выхода в 1/4 Лиги Чемпионов до еще одного понижения в классе.

Вернутся в элиту Малага не может до сих пор. Напротив, она еще и продолжает свою стагнацию и медленно двигается в направлении третьего дивизиона. Проблемы с законом и ссоры с испанскими властями вынудили Абдуллу Аль-Тани вернуться на родину и основать там инвестиционный фонд BlueBay, доверив ему управление клубом. Болельщики уже несколько лет требуют продать клуб, однако катарский бизнесмен не сильно спешит расставаться со своим неликвидным активом и намерен идти до конца. Кроме того, еще и принимает весьма непопулярные решения, как, например, увольнение тренера Виктора Санчеса за видео интимного характера, в чем многие видят эдакую месть коучу за публичную критику руководства.

Малага – довольно грустный пример того, как жадность и алчность богатого владельца может погубить самобытный и симпатичный клуб, планомерно отравлять его. В портовом городке ожидали появление клуба, который сумеет навязать конкуренцию не только Валенсии и Севильи, но и Реалу с Барселоной, но симпатичная Малага подобно горящей спичке ярко и красиво засияла, но также быстро погасла.

Роман Котляр, читатель Football.ua

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