Фан-сектор

Читачка Football.ua Аліса Колпак поділилася цікавими подробицями з історії нинішніх грандів Бундесліги.

У минулій статті ми вели мову про історії, пов’язані з вибором клубних кольорів італійських футбольних грандів. У цій же частині матеріалу пропоную завітати до Німеччини. Розглянемо, чому засновники німецьких команд обирали для своїх дітищ ті чи інші клубні кольори.

Баварія

В наш час мюнхенський суперклуб відомий червоним кольором своєї форми і відповідним прізвиськом – Die Roten («червоні»). Здається, що так було завжди, але насправді в перші роки існування клубу саме червоного у кольорах Баварії не було взагалі.

FC Bayern був заснований 27 лютого 1900 р. в результаті відділення групи, яка складалася з 11 осіб, від гімнастичного клубу MTV 1879. Цей клуб мав футбольну секцію, члени якої захотіли вступити до нещодавно створеного Німецького футбольного союзу (DFB). Футболістам заборонили дану ініціативу, що й призвело до розколу.

Кольорами новоствореного клубу було вирішено обрати білий та синій. З позиції сьогодення такий вибір виглядає незвичним, але насправді він досить зрозумілий – саме ці кольори є кольорами прапору Республіки Баварія.

У відповідності до обраного забарвлення, мюнхенці перші 2 роки грали у блакитних футболках з білими шортами, а з 1902 р. вирішили трохи змінити форму, перейшовши на білі футболки з синіми шортами. Але з цим виникла проблема, адже в ті часи досить важко було купити шорти синього кольору. Через це Баварія грала в чорних шортах, називаючи їх «темно-синіми».

Звичний нам червоний колір з’явився у забарвленні мюнхенців у 1906 р. Саме у перший день нового року, 1 січня, Баварія об’єдналася з Münchener Sport-Club (MSC). Сталося це через грошові труднощі «баварців». Більш стабільний у цьому плані MSC відкрив для Баварії нові можливості та значно покращив її фінансовий стан. Оскільки кольорами MSC були білий та червоний, «баварці» почали грати у білих футболках та червоних шортах.

У подальшому форма Баварії часто змінювалася, але червоний колір незмінно був присутній у забарвленні «Зірки Півдня». Використовувалися різні варіанти – наприклад, мюнхенці грали у смугастих червоно-білих футболках з червоними шортами, червоних футболках з чорними шортами, повністю білих комплектах, у формі «під Барселону» (смугасті червоно-сині футболки та сині шорти). А звичний нам повністю червоний комплект Баварії вперше з’явився лише у 1963 р.

Боруссія (Дортмунд)

Дортмундська Боруссія відома у світі червоно-жовтими кольорами своєї форми, які досить сильно вирізняють цей клуб з-поміж інших. Але знайоме нам забарвлення БД, як і у випадку з Баварією, з’явилося не одразу.

Заснована 19 грудня 1909 р. Боруссія починала свій футбольний шлях у синьо-білих кольорах. Зараз це важко собі уявити, адже аналогічне забарвлення мають найбільші вороги дортмундців – гельзенкірхенський Шальке. Але в той період синьо-білий колір був пов’язаний з католицькою церквою, до якої належала більшість засновників клубу, що й стало причиною такого вибору.

Отже, перші роки свого існування дортмундський клуб грав у синьо-білих смугастих футболках, перев’язаних червоною стрічкою, і чорних шортах.

У 1913 р. Боруссія прийняла до свого складу членів декількох інших футбольних клубів Дортмунда (Britannia, Rhenania та Deutsche Flagge), які перед цим були розпущені. Після таких змін було вирішено оновити й клубні кольори.

Оскільки Боруссія представляла Рурський регіон, який традиційно вважався робітничим, серед її вболівальників було багато представників робітничого класу. Через це 14 лютого 1913 р. було вирішено обрати в якості клубних жовто-чорні кольори – оскільки жовтий символізував робітників сталеливарної промисловості (вони носили комбінезони жовтого кольору).

З того часу це забарвлення залишається для дортмундського клубу незмінним.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг – дуже молодий футбольний клуб, історія якого налічує лише 13 років. Він з’явився 13 травня 2009 р. у результаті придбання австрійською компанією Red Bull GmbH клубу Маркранштедт – команди з передмістя Лейпцигу, яка грала у п’ятому дивізіоні Німеччини.

Історія успіху РБ Лейпциг усім відома – вже через 7 років після заснування, у 2016 р., клуб дебютував у Першій Бундеслізі та одразу посів там друге місце. З того часу команда міцно закріпилася у статусі топ-клубу Німеччини.

Від моменту заснування «Червоні бики» грають у біло-червоних кольорах. Вибір цього варіанту забарвлення цілком очевидний – червоний та білий є традиційними кольорами усіх клубів, які входять до системи «Ред Булл».

Баєр (Леверкузен)

Леверкузенський Баєр був заснований 1 липня 1904 р. під назвою Turn- und Spielverein (TuS) Bayer 04 Leverkusen. Цій події передувало 27 листопада 1903 р., коли відбулося звернення Вільгельма Гаушильда, працівника фармацевтичної компанії Friedrich Bayer and Co, до свого роботодавця. Він передав компанії листа, підписаного 170 його колегами, у якому просив допомоги у створенні спортивного клубу.

Через 3 роки після заснування, 31 травня 1907 р., у клубі з’явився футбольний відділ. З часом його поява призвела до розколу спортивного об’єднання TuS, адже у ті часи в Німеччині існувала жорстка неприязнь між гімнастами та іншими спортсменами. Саме через неї 8 червня 1928 р. футболісти вирішили створити власну асоціацію (Sportvereinigung (SV) Bayer 04 Leverkusen), у яку окрім них увійшли також легкоатлети, гандболісти, боксери тощо.

У якості кольорів SV Bayer 04 Leverkusen обрали червоний та чорний. Вони були вибрані невипадково, адже футболісти грали в цих кольорах, ще залишаючись частиною спортивного об’єднання TuS, офіційними кольорами якого у той час були чорно-білі (після розколу гімнасти TuS змінили свої кольори на синій та жовтий).

Червоний та чорний мали для SV символічне значення, адже перші гравці клубу після заснування футбольного відділу придбали для себе нову форму за власний кошт. Це були чорні шорти та футболки, комірці та манжети яких мали червоний колір. Оскільки футбольні бутси в ті часи коштували дуже дорого, купівля екіпірування обійшлася гравцям у немаленьку суму (16,90 марок).

До того ж, ці кольори мали безпосередній зв’язок і з Леверкузеном. У місті існувала лакофарбова компанія Карла Леверкуса (саме на честь нього місто й отримало свою назву), яка займалася виробництвом алізарину – червоного красителя, синтезованого з чорної кам’яновугільної смоли (шляхом окислення антрацену, який входить до її складу). Поєднання саме таких кольорів і стало причиною вибору забарвлення Баєра.

Червоно-чорні кольори присутні у забарвленні форми «Аптекарів» протягом всього періоду існування клубу.

Далі буде…

Колпак Аліса