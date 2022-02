Фан-сектор

Читательница Football.ua Алиса Колпак поделилась занимательными подробностями из истории нынешних грандов АПЛ.

Цвет футбольной формы – одна из основных составляющих идентичности клуба. Знаменитые команды прежде всего ассоциируются у болельщиков именно с цветом футболок и клубным гербом. И, если эмблема со временем модернизируется, а то и полностью изменяется, то основные цвета большинства клубов остаются неизменными уже многие десятилетия.

Но чем руководствовались основатели футбольных клубов, когда выбирали ставшую теперь культовой расцветку для своих команд? Если вас тоже интересует этот вопрос, предлагаю вместе разобраться в нём подробнее – на примере английских клубов-грандов последних лет.

Арсенал (Лондон)

Лондонские "пушкари" не сразу начали выступать в той самой форме, которую мы знаем сейчас. Клуб был основан в 1886 году под названием Дайал Сквер (Dial Square FC). Одними из основателей команды были Моррис Бейтс и Фред Бердсли, ранее игравшие за Ноттингем Форест, – именно они решили использовать в качестве клубных цветов форму своего предыдущего клуба (тёмно-красные футболки с белыми шортами).

Ещё одна теория происхождения первой клубной расцветки состоит в том, что руководство команды, не имея на тот момент достаточного количества средств для покупки собственной формы, было вынуждено обратиться в Ноттингем Форест с просьбой помочь.

Как бы то ни было, именно в такой форме (с небольшими изменениями) Арсенал играл до 1933 года. Именно тогда знаменитый менеджер Герберт Чепмэн, появившийся в клубе в 1925 году, решил подобрать для команды более оригинальную расцветку. Так и появились уже ставшие культовыми красные футболки с белыми рукавами.

Считается, что на эту задумку Чепмэна вдохновил внешний вид человека, которого он увидел однажды, – на нём была белая рубашка и красный свитер без рукавов поверх неё. По разным версиям этим человеком был кто-то из болельщиков или известный в те годы карикатурист Том Уэбстер, с которым великий тренер играл в гольф.

Ливерпуль

Мерсисайдцы также не сразу пришли к своим культовым цветам. На самом деле, момента появления знаменитого, полностью красного комплекта пришлось ждать более полусотни лет. Клуб был создан в 1892 году, вследствие разногласий, возникших у руководителей Эвертона с Джоном Холдингом, владельцем стадиона Энфилд относительно стоимости аренды.

Поскольку стороны не смогли договориться, Эвертон переехал на Гудисон Парк, а Холдинг остался без футбольного клуба, который мог бы играть на его стадионе. Именно поэтому он решил создать свою команду – тот самый Ливерпуль. Первое время эта команда играла в форме, оставшейся от Эвертона – бело-синих комплектах – но уже в 1896 году было решено переодеться в красные футболки и гетры с белыми шортами. Эта расцветка была выбрана неслучайно – красно-белый является цветом города Ливерпуль.

С некоторыми изменениями цветов шорт и гетр, эта форма продолжала оставаться у Ливерпуля основной до 1964 года. Реформатором, создавшим культовый комплект клуба, разумеется, стал Билл Шенкли. Именно он однажды предложил сменить белые шорты на красные.

Судьбоносное решение было принято 24 ноября 1964 года, накануне матча Ливерпуля с Андерлехтом в КЕЧ. Об этой истории в своей автобиографии рассказал тогдашний игрок команды Иэн Сент-Джон:

"Он (Шенкли) считал, что такая расцветка будет обладать сильным психологическим воздействием, ведь красный олицетворяет собой опасность и силу. Однажды он зашёл в раздевалку и бросил Ронни Йейтсу красные шорты. Надень эти шорты, хочу посмотреть, как ты будешь выглядеть", — сказал он. Боже, Ронни, ты выглядишь устрашающе, как будто в тебе 7 футов (2,13 м) роста".

Рон Йейтс, тогдашний капитан команды, также вспоминал об этой истории:

"Мы только что закончили тренировку, и я уже собирался отправиться домой, когда Шенкс подозвал меня. Моей первой реакцией было: я сделал что-то не так!. Либо это, либо мне повысили зарплату! Но это было ни то, ни другое. Я хочу, чтобы ты примерил этот полностью красный комплект. Так что я отправился в раздевалку и надел эту форму".

Тот поединок Ливерпуль выиграл со счётом 3:0. Йейтс вспоминал:

"Я вернулся домой после игры и сказал своей жене Несс: "Знаешь... когда я вышел сегодня на Энфилд, там было такое свечение, будто горел огонь"".

Шенкли: "Наша игра против Андерлехта стала эпохальной вехой. Мы впервые надели полностью красную форму. Боже, игроки выглядели как гиганты. И мы играли как гиганты".

С того момента основные цвета формы Ливерпуля больше никогда не менялись.

Челси

"Blue is the color, football is the game" – именно эти слова звучат в официальном гимне Челси. Эта песня была записана игроками команды в качестве промо к финалу Кубка Лиги 1972 года, в котором лондонцы играли со Сток Сити. И именно синий всегда был и продолжает оставаться основным цветом Челси.

Форму этой расцветки футболисты команды носят с самого момента основания клуба в 1904 году. Хотя в тот период времени цвет был намного бледнее и светлее, больше напоминая бирюзовый оттенок. Его называли Eton blue, т.е. итонский синий, поскольку он был похож на светло-синий цвет формы учеников Итонского колледжа.

Светло-синие футболки первых комплектов формы Челси дополнялись белыми шортами и чёрными гетрами. Именно такие цвета были выбраны неслучайно – они соответствовали официальным цветам виконта Челси, графа Кадогана, который был тогда президентом клуба.

Цвет футболок изменился в 1912 году, когда было принято решение перейти на более тёмный оттенок синего, так называемый королевский синий (Royal Blue). С тех пор данный цвет стал синонимом Челси, в итоге превратившись в прозвище команды – "синие" (The Blues).

Чёрные гетры заменили белыми в 1961 году, а ещё 3 года спустя, в 1964-м, тогдашний менеджер "синих" Томми Доэрти решил изменить цвет шорт на всё тот же королевский синий. Он считал, что такой вариант расцветки выделит команду, ведь в то время в таком сочетании другие большие клубы Англии не играли. Данная расцветка прижилась и стала традиционной для Челси, в ней команда играет и в наши дни.

Манчестер Сити

Очень интересная история связана с выбором небесно-голубого и белого цветов Манчестер Сити. По неподтверждённым данным, к этому имели отношение…масоны. Да-да, те самые, таинственные, всесильные ребята, с которыми связано множество легенд.

Итак, в начале своего пути Манчестер Сити имел совсем другое название. Клуб, основанный в 1880 году, назывался St. Mark FC, и играли они в красно-чёрных цветах. В 1887 году название было изменено на Ardwick FC в честь района, находившегося неподалёку от места дислокации команды. В 1894 году Ардвик терпел серьёзные финансовые проблемы и был на грани банкротства. Именно поэтому секретарь клуба Джошуа Парлби вынужден был искать варианты спасения. Считается, что найденные им люди из Манчестера, согласившиеся помочь клубу, были масонами.

После получения финансовых вливаний клуб было решено реформировать – название изменили на Манчестер Сити (так как команда должна была представлять город Манчестер), а клубные цвета – на небесно-голубой и белый.

Связь этих трансформаций с масонами была установлена в 2014 году, когда об этом незадолго до своей смерти поведал Сидни Роуз. Он был болельщиком горожан ещё с 1920-х, затем – директором клуба в период 1966-1986 гг., после чего получил почётный статус пожизненного вице-президента Сити. "Я всегда считал, что те люди, которые стояли у истоков клуба в 1894 году, когда был своего рода финансовый кризис…они были масонами или, по крайней мере, определённо имели с ними тесные связи… Поэтому они [Сити] начали играть в бледно-голубой форме, в цветах масонства".

Никаких документальных подтверждений тому, что эти слова Сидни Роуза правдивы, нет, но теория как минимум интересная.

Манчестер Юнайтед

Вряд ли для кого-то является секретом, что "красные дьяволы" изначально не были красными. На заре своего существования клуб, основанный в 1878 году железнодорожниками компании Lancashire & Yorkshire Railway, носил название Ньютон Хит (Newton Heath LYR). И играли эти ребята в белых футболках, перевязанных синим шнурком, и синих шортах.

Выбор белого цвета тогдашней формы, вероятнее всего, был связан с широкой доступностью и дешевизной таких футболок (для обладавшей скромным бюджетом команды рабочих это было важным фактором). А цветной шнурок обычно использовался для того, чтобы отличаться от противников, если они играли в таких же цветах.

В 1881 году команда получила некоторые финансовые вливания – это позволило приобрести более качественную форму. Расцветка этих комплектов была довольно необычной, зелено-золотистой, но у такого выбора имелось логичное объяснение – это были цвета компании-основателя. На протяжении следующих 20 лет эти цвета оставались для клуба преобладающими, кроме небольшого отрезка времени, с 1887 по 1893 гг., когда футболки стали красно-белыми.

В 1902 году у Ньютон Хит были огромные финансовые проблемы, клуб находился на грани ликвидации. Спасти его помогло лишь вмешательство местных бизнесменов, которые вложили свои средства и возродили команду.

С этой историей связана небольшая легенда – считается, что Джон Генри Дэвис, местный пивовар и один из спасителей клуба, ставший затем его президентом, спас собаку капитана команды, которая сбежала с мероприятия по сбору средств и потерялась. Возвращая пса хозяину, Дэвис узнал о бедственном положении Ньютон Хит и решил помочь.

Именно тогда и было принято решение о переименовании клуба в Манчестер Юнайтед, а также введении новой формы – теперь обновлённая команда МЮ начала играть в знакомом нам комплекте из красных футболок, белых шорт и чёрных гетр. Каких-то конкретных причин выбора именно такой расцветки не имеется.

Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм тоже далеко не сразу пришёл к своим нынешним цветам. После основания в 1882 году команда сначала выступала в тёмно-синих футболках и гетрах и белых шортах. Но уже спустя два года, в 1884-м, было решено перейти на бело-голубые половинные футболки, как у Блэкберна, выигравшего в том году Кубок Англии. И такое заимствование у команды-победителя стало для "шпор" не последним.

Эту форму тоже убрали довольно быстро – с 1890 года Тоттенхэм начал выступать в красных футболках (немыслимо для нашего времени, ведь это цвета врагов из Арсенала!) с тёмно-синими шортами и белыми гетрами. В этих цветах лондонцы играли целых 6 лет, после чего ненадолго (на два сезона) сменили расцветку футболок на странную золотисто-коричневую полоску.

И лишь в 1898 году произошёл переход на известные нам белые футболки, в которых Тоттенхэм играет и поныне. Выбор этого цвета был неслучайным – снова было решено последовать примеру команды-победителя. На этот раз в качестве образца для подражания был взят Престон Норт Энд.

Именно "белоснежные" (The Lilywhites) тогда были самым успешным английским клубом, доминирующим в недавно созданной Футбольной лиге. А в сезоне-1888/89 Престон завоевал первый в истории английского футбола золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок Англии. Стоит отметить, что Престон при этом не проиграли ни единого матча, за что команда получила прозвище "непобедимые" (в контексте данной истории весьма иронично, что следующим клубом, получившим такое же прозвище, стал именно Арсенал).

