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Читатель Football.ua Денис Старостин — о настоящем футбольном герое.

Джеймс Милнер — один из “краснокнижных” игроков, для которых главными ценностями остаются честь, труд, команда. Видя его фамилию в составе ты знаешь: Милнер выложится и в игре против Реала, и в матче с Шеффилд Юнайтед. Он — тот, за кого болельщикам никогда не бывает стыдно. Настоящий working class hero.

Футбол — не просто игра. Для многих, кто им интересуется, это своего рода терапия. Отстояв всю неделю у станка, отработав в офисе, болельщики идут на стадион или в паб выплеснуть эмоции. Они сами вкалывают на своих работах и такой же отдачи ждут от футболистов.

Джеймс Милнер — игрок, от которого отдачу просить не нужно. На поле он всегда сражается до последнего. Милнер — настоящий герой рабочего класса. И заслужил это звание своим характером, поступками и трудом.

Как в “Лидсе” вместо золотого мальчика воспитали золотого мужчину

Быстрый успех да еще и умноженный на давление прессы и болельщиков, сломал не одну карьеру. Если бы Джеймс Милнер не был Джеймсом Милнером, это могло бы произойти и с ним. Но он рос с другими ценностями. А партнёры по “Лидсу” начала 2000-х не давали поводов что-то там надумывать о собственной уникальности.

В целом, Милнер выглядит, как отличник в хорошем смысле этого слова — человек, которого в детстве приучили к старательности. В школе он был лучшим студентом и по успеваемости, и по физическому воспитанию. Джеймс выступал за команду по крикету и становился чемпионом района по бегу два года подряд. Футбольную карьеру Милнер начал в Лидсе, проделав путь от академии до первой команды. И точно не был в числе тех, кто опаздывает на тренировки или где-то недорабатывает.

Он дебютировал за клуб в возрасте 16 лет и 309 дней. В игре против Вест Хэма Милнер вышел на замену, став вторым самым молодым игроком за всю историю Премьер Лиги. Болельщики, увидев юного игрока на поле, начали кричать о том, что потерялся чей-то сын. А сам он чуть не привёз гол в свои ворота. Сам Милнер так описывает ту игру:

"Я только вышел на поле, как Ли Бойер дал мне простой пас, чтобы я почувствовал мяч и хоть немного обрел уверенность. Ох, я попытался вернуть его первым же касанием, но мяч полетел в ноги сопернику, тот развернулся, пробежал вперед и нанес мощный удар над перекладиной. "Какого черта, пацан, — уже после матча разразился вопросом Ли Бойер. – У тебя горела ставка на ничью?". Мы удержали победу, и, надо сказать, ребята и тренер были добры ко мне. Но мне все же пришлось собирать грязные носки и форму за ними.

Через полтора месяца Милнер поставил ещё один рекорд. Да и чувствовал он себя теперь поувереннее. В возрасте 16 лет и 356 дней Джеймс отметился голом, а “Лидс” переиграл “Сандерленд” со счетом 2:1.

Прошло чуть меньше двух суток и Милнер снова забил. На этот раз в ворота Челси, обыграв на приёме Марселя Десайи. Безусловно, о нём заговорили: “ходоки” из других клубов буквально ринулись в Лидс, а сам Милнер стал узнаваем среди фанатов. Но это не помешало Джеймсу, как и раньше, собирать в раздевалке грязную экипировку. Тогда молодежь воспитывали именно так.

Милнер был вынужден покинуть Лидс из-за финансовых трудностей. Джеймс не хотел уходить, но сделал так, как было лучше для клуба. Формально своим трансфером он спас Лидс, которому средства на тот момент были нужны, как воздух.

В июне 2004 года Милнер подписал контракт с Ньюкаслом. После “сорок” в карьере Джеймса были Астон Вилла и Манчестер Сити. И, кроме того, месячная аренда в Суиндон ещё во времена Лидса — за эту команду Милнер провёл 6 матчей, забив 2 гола.

В каждом из своих клубов Милнер доказывал, что тренер всегда может на него рассчитывать. Например, в Сити Джеймс успел поиграть почти на всех позициях. И ни разу не уступал игрокам для которых эти места на поле были “родными”.

"Есть игроки, которые более техничны, да. Более быстрые игроки, да. Игроки, которые быстрее думают, да. Но покажите мне всё то, что хорошо умеет делать Милнер. Таких нет", — так в своё время комментировал универсальность Джеймса Мануэль Пеллегрини.

Кто такой Джеймс Милнер для Ливерпуля

Милнер перешел в Ливерпуль в переломный момент — после 17 лет в клубе его покинул Стивен Джеррард. Из всех новичков, подписанных в том межсезонье, Джеймс больше всех подходил на роль замены Стиви Джи. Но Милнер не стал рвать на груди рубашку и кричать о своей значимость. Переход в Ливерпуль он прокомментировал, как и подобает мужчине:

"Я не думаю, что на этой планете есть кто-то, способный заменить Джеррарда, ведь он столько всего делал для Ливерпуля на протяжении многих лет. Поэтому вся команда должна восполнить эту потерю. Уверен, нам это по силам, но что касается меня лично, то я другой игрок по сравнению с ним. Я буду делать свою работу, стараясь изо всех сил".

В этой цитате весь Милнер: уважение к другим игрокам, постановка командных интересов выше собственных, желание отдаваться в каждой игре и бороться до конца. Последнее подтверждают не только соперники, но и партнёры Джеймса по Ливерпулю.

"Милнер неудержим, когда вы играете против него — это вас выматывает, поскольку он всегда отдает всего себя на поле, так что вам нужно быть на 100% сконцентрированным и выкладываться на полную, иначе Джеймс вас переиграет. Он действительно великолепный конкурент", — комментировал Джорджиньо Вейналдум.

Милнер носит красную форму уже больше 5 лет. За это время он стал очень важной деталью в механизме Юргена Клоппа. Но он не из тех, кто будет много говорить. За него гораздо больше скажут его игра и поступки.

Вот Милнер возвращается на поле после столкновения с перебинтованной головой и продолжает сражаться за каждый мяч. Вот спасает победу для Ливерпуля, в прыжке вынося мяч с ленточки. А вот в матче с Вест Хэмом Милнера меняет Кёртис Девис и пока Джеймс обсуждает с Клоппом замену, молодой игрок забивает гол. Радость этих двоих трудно описать словами.

Кроме того, что Милнер работяга, он ещё и обладает очень тонким чувством партнёров. В сезоне-2017/18 Джеймс побил рекорд Лиги Чемпионов по количеству ассистов за один розыгрыш. Тогда он отдал 9 результативных передач.

Безусловно, Милнер не идеален. Его скорость не такая, как раньше. Возраст даёт о себе знать. Но сам Джеймс говорит об этом с улыбкой.

"Сейчас более популярна игра FIFA. Иногда ребята из этой компании дают мне игровую карту со всеми этими рейтингами и просят подписать. Однажды я увидел свои показатели и был в недоумении: "Скорость – 63? А что с передачами??? Вы вообще в курсе, что я отдал больше всех голевых передач в Лиге чемпионов?. Так что перед тем, как подписать ее, я всегда выражаю недовольство своими рейтингами. Надеюсь, они все же понимают, что я шучу. Скорость 63 – это даже слишком хорошо для меня".

Милнер и его человечность

Милнер — человек с большим сердцем. Он показывает это и своим отношением к болельщикам, и к партнёрам, и к соперникам.

А также добрыми делами, которые делает вот уже на протяжении 10 лет. Главное направление фонда, который основал Джеймс — мотивировать детей вести здоровый образ жизни. Он также системно перечисляет деньги организации по борьбе с раком крови и кампании по поддержке ветеранов и их семей. А в разгар пандемии коронавируса Джеймс стал членом ассоциации #PlayersTogether и поддерживал школьников из бедных семей.

Одна из показательных ситуаций произошла в Ливерпуле в 2019 году. После победы клуба в Лиге Чемпионов, в городе было массовое празднование. Когда автобус уже возвращался в Мелвуд, Милнер попросил остановиться возле дома Эндрю Дивайна. Джеймс наклонился через борт автобуса и показал мужчине трофей.

Дивайн был преданным болельщиком Ливерпуля. В трагедии на Хиллсборо он получил серьезные травмы. Сейчас мужчине 53 года, он прикован к инвалидной коляске и живёт со своими родителями, находясь под 24-часовым профессиональным наблюдением. Мать Дивайна Хилари тогда прокомментировала журналистам Liverpool Echo, что этот поступок сделал день Эндрю.

Еще один случай произошел в январе прошлого года. Мальчик из Блэкпула пробежал 30 км в память об умершем от психического расстройства дяде. В результате забега он собрал 2,5 тысяч фунтов для местной организации, которая занимается поддержкой людей с ментальными проблемами. Милнер поддержал парня видеообращением:

"Привет, Джордан! Как твои дела? Ты проделал великолепную работу, чтобы собрать деньги в память о своем дяде. Молодец, приятель, это потрясающее достижение, и ты должен им гордиться! Слышал, тебя прозвали мини-Милнером за целеустремленность — это удивительная черта характера. Никогда не сдавайся! И помни — you'll never walk alone!"

Лучше и не скажешь. Джеймс Милнер тоже проделывает великолепную работу в “Ливерпуле”: выходя на поле и за его пределами. И я с гордостью ношу футболку с его изображением и надписью Working class hero.

Денис Старостин, читатель Football.ua