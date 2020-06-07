Фан-сектор

Читатель Football.ua Антон Левтринский рассказал о судьбоносном поединке для тренера молодежной команды.

Речь пойдет о скандальном матче молодежных сборных Исландии и Украины, который состоялся 7 сентября 1999 года.

Накануне начала квалификации на молодежный Чемпиона Европы 2000, главным тренером вновь стал Виктор Колотов. Это было его возвращение на пост, ибо в 1995 году он уже возглавлял украинскую молодежку. Группа досталась такая, что было сразу понятно, что французы (у которых тогда в составе начинали блистать Давид Трезеге, Вильям Галлас, Микаэль Сильвестр, Вилли Саньоль, Тьерри Анри и другие) не отдадут первое место в группе, 2 явных аутсайдера – Исландия и Армения и сборная России, с которой, очевидно, нашим пришлось бы бороться за 2-е место.

Неожиданностей не произошло и случилось так, как и должно было быть. Однако в первом круге французы неожиданно уступили на выезде сборной России (2:1), за что и попала наша сборная под горячую руку (4:0 и покер Трезеге). В конечном результате, эта победа дала россиянам большой гандикап перед последними 2-мя встречами. 3 сентября 1999 года в Киеве Украина выстояла ничью с французами (0:0) и к игре с исландцами расклад был таков:

Франция 13 очков Россия 12 очков Украина 11 очков

У французов оставшиеся 2 игры были с Арменией на выезде и Исландией дома, с которыми они успешно справились 4:1 и 2:0 соответственно. Украине предстоял выезд в Исландию, а Россия принимала дома Армению. Никто даже и представлял, что после первой встречи в Киеве, в которой подопечные Колотова разгромили исландцев 5:1, возникнет недооценка соперника либо какие-то проблемы. Даже исландские болельщики верили максимум в ничью. Но к сожалению, возникли не просто проблемы — матч стал скандальным.

7 сентября. Акранес. Стадион "Акранес". 800 зрителей.

Судья: Р. Лаюкс (Латвия).

Исландия — Украина — 4:1 (1:0)

Исландия: Торгейрссон, Леосон, Якобссон, В. Гисласон, Сигурдссон, Илгимарссон, Гудмундссон (Хрейнссон, 81), Гуднасон, Сигургейрссон (Олафссон, 68), Гудьонссон, Хьяртарссон (Хельгассон, 72).

Запасные: Гуннарссон, Олафссон, Карлссон, Хельгассон, Хрейнссон, Гислассон

Тренер: Атли Эдвальдссон

Украина: Перхун, Несмачный, Яксманицкий (Воробей, 40), Левченко, Даценко, Котов, Олейник (Скоропад, 73), Дранов (Крипак, 46), Зубов, Балицкий, Венелинский.

Запасные: Остапенко, Митрофанов, Воробей, Крипак, Скоропад, Платонов, Тимощук

Тренер: Виктор Колотов

Голы: Хьяртарссон, 20 (1:0). Гудмундссон, 53 (2:0). Хьяртарссон, 58 (3:0). Зубов, 76 — с пенальти (3:1). Гудмундссон, 78 (4:1).

Подопечные Колотова допускали неимоверное количество ошибок, оборона трещала по швам, была несогласованность действий. Перхун 4 раза вынимал мяч из сетки, а размочил счет Зубов с пенальти, заработанного Крипаком.

После финального свистка, Колотов стоял молча с каменным выражением лица и ,кажется, даже не осознавал происходящего. В то же время его ассистенты выплескивали гнев на игроков… Зайдя в раздевалку, Виктор Михайлович никого не ругал и не повышал голос, лишь спросив:

"Ребята, что я вам сделал? Кого-то обманул или не выполнил обещанного?".

Считается, что именно после этой игры он перенес первый инфаркт…На ногах.

Масла в огонь подлил звонок Колотову после игры. Президент ФФУ Валерий Пустовойтенко через друга Колотова Владимира Трошкина сообщил ему об отставке.

Позднее, журналист Максим Максимов рассказывал, что ходили слухи, мол, перед этой игрой в стане сборной произошел раскол на "донецких" и "остальных". А все из-за того, что до игроков как-то дошла информация, что в Федерации Футбола Украины решили, якобы в свете разгрома исландцев в Киеве, молодежка должна обыграть их на везде без премиальных. "Донецкие", составляющие большую часть команды были с этим не согласны и “сдали” матч. Они подсчитали, что могли бы заработать больше за пропущенные матчи Чемпионата Украины.

Спустя время, Максимов пытался позвать Геннадия Зубова на откровенный разговор. Он согласился, но в последний момент Зубов решил пойти на попятную…





Слухи слухами, но подорванное здоровье уже не вернуть. Жена Виктора Михайловича, Елена Никифоровна, также была убеждена, что этот матч его угробил:

"Тренерская деятельность, на мой взгляд, его и убила. Я имею в виду скандальный матч в Исландии, где руководимая им молодежная сборная Украины "слила" матч местной команде и осталась за бортом европейского первенства. Когда вернулся, на него смотреть было страшно".

Виктор Колотов скончался 3 января 2000 года после второго инфаркта. На поминках, экс-одноклубник Колотова по киевскому Динамо Стефан Решко решил вспомнить тот роковой для Колотова матч и намекнув на чиновников, которые его загубили спросил:

"За что убили Колотова?".

PS. Сборная России легко обыграла Армению 6:0 и последняя игра между Россией и Украиной носила формальный характер. Победу одержали россияне со счетов 2-0. Вместе с французами они вышли в стыковые матчи за попадание на молодежный Чемпионат Европы 2000, но обе потерпели неудачи. Россия уступила Словакии, а французы итальянцам.

Команда И В Н П МЗ МП +/- О 1 Франция 8 6 1 1 18 4 +14 19 2 Россия 8 6 0 2 17 5 +12 18 3 Украина 8 3 2 3 16 12 +4 11 4 Исландия 8 2 0 6 9 18 -9 6 5 Армения 8 1 1 6 6 27 -21 4

Антон Левтринский​, читатель Football.ua