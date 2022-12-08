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Football.ua пропонує згадати головні моменти протистояння двох легендарних футболістів.

Нещодавно на чемпіонаті світу сталося щось дуже дивне. Ліонель Мессі забив свій перший гол у плей-оф мундіалю.

Кріштіану Роналду поки що мовчить та не відповідає своєму супернику.

Тому що коли один із них щось робить, інший намагається наслідувати його приклад. З тих пір, як ця пара вийшла на сцену наприкінці 2000-их років, вони були замкнені у футбольній грі "Все, що ти можеш зробити, я можу зробити краще".

The Athletic у своєму новому матеріалі проводить крізь дивовижну хронологію, показуючи, як два найкращі гравці світу невпинно підштовхували один одного до нових рекордів, трофеїв і чудових розважальних моментів.

2006: Перші голи на чемпіонаті світу

Чемпіонат світу 2006 року стартував у Німеччині, а Аргентина розпочала свою кампанію в групі С з перемоги над Кот-д’Івуаром з рахунком 2:1.

18-річний Мессі потрапив до стартового складу у другому матчі проти Сербії та Чорногорії, і тоді ще молодий гравець Барселони забив свій перший гол на чемпіонаті світу під час свого дебюту на турнірі, довершивши перемогу 6:0.

Через день у квартеті D Португалія зіграла свою другу групову гру проти Ірану. Вони перемогли з рахунком 2:0, а 21-річний Роналду забив свій перший гол на чемпіонаті світу.

2007-09: "Золотий м'яч"

Забивши 31 гол у сезоні Прем’єр-ліги 2007–2008 років, коли Манчестер Юнайтед зберіг титул, а також виграв Лігу чемпіонів, забивши вісім голів у єврокубку, і зробивши ще чотири голи Португалії, яка дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2008 року, Роналду виграв свій перший Золотий м'яч.

У цьому сезоні також відбулися перші зустрічі між Мессі та Роналду на полі — коли команда сера Алекса Фергюсона обіграла Барселону Франка Райкарда з загальним рахунком 1:0 у півфіналі Ліги чемпіонів.

Церемонія нагородження відбулася майже в середині дебютного сезону-2008-09 Пепа Гвардіоли на чолі Барселони. Екіпа каталонця здобула требл, а Мессі набрав 57 балів за гол+пас в усіх турнірах.

Останнім із цих голів був удар головою на 70-ій хвилині проти Юнайтед Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Римі.

Вирвавши трофей, через шість місяців Мессі обійшов Роналду і виграв Золотий м’яч, взявши його вперше з семи наступних разів за майбутні 12 років.

2010: капітани на чемпіонаті світу

Чотири роки після поразки від господарів Німеччини по пенальті в чвертьфіналі чемпіонату світу 2006 року Аргентина розпочала матч у Південній Африці під керівництвом Дієго Марадони, який як гравець привів їх до перемоги на турнірі 1986 року та допоміг фінішувати другими у 1990 році.

22-річний Мессі вів свою національну збірну до перемоги в якості капітана у стартовому матчі проти Нігерії з рахунком 1:0 .

Через три дні та через рік після того, як він перейшов із Юнайтед у Реал за рекордні 80 мільйонів фунтів стерлінгів, Роналду також носив пов’язку проти Кот-д’Івуару в грі, яка завершилася з рахунком 0:0.

Жоден із гравців не просунувся далі, ніж до чвертьфіналу, але після адаптації до іспанського футболу новий 7-й номер мадридського Реала вивів свою гру на новий рівень у сезоні-2010/11.

2010-12: Найбільше голів у Ла Лізі

У сезоні-2010/11 Роналду забив 53 голи в усіх турнірах.

У Ла Лізі було 40 у 34 поєдинках чемпіонату, це рекорд іспанської ліги за кількістю голів за один сезон.

Він тримався 60 років, але вже в наступному сезоні Ла Ліги Роналду перебив своє нове досягнення, забив 46 голів, а Мессі зумів вразити ще більше, настрілявши 50 голів і виконавши 19 результативних передач.

Насправді, 14 голів Мессі у Лізі чемпіонів-2011/12 років було достатньо, щоб вирівняти рекорд за кількістю голів за один сезон у цьому турнірі, включно з попереднім форматом Кубку чемпіонів.

Хет-трики один до одного

Наразі переможець Прем'єр-ліги, Ла Ліги та Ліги чемпіонів, Роналду розпочав сезон-2013/14 у чудовій формі, зробивши хет-трик у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Він закріпив виїзну перемогу з рахунком 6:1, залишивши двох захисників позаду себе та завдавши удару лівою ногою у дальній кут.

Але лише через день Барселона вийшла на поле Камп Ноу, щоб зустрітися з Аяксом у своєму першому груповому матчі. Мессі виклав свої карти на стіл, зробивши власний хет-трик, який включав один із його перших сенсаційних ударів зі штрафного.

Послідували нові непристойні гольові рекорди

Наприкінці того сезону Реал кинувся до Ла Десіми і в підсумку зустрівся у фіналі зі своїм сусідом по місту — мадридським Атлетіко. Завдяки пенальті на останній хвилині додаткового часу, який зробив рахунок 4:1, Роналду забив свій 17-й гол у тій кампанії Ліги чемпіонів, перевищивши рекорд, встановлений Мессі двома сезонами раніше.

У Ла Лізі Реал Мадрид і Барселона мали по 87 залікових балів, але Атлетіко став чемпіоном, випередивши їх на три очки.

Маючи ще одного справжнього суперника у чемпіонаті, суперникам по Ель Класіко довелося підвищити свій попередній рівень: Мессі та Роналду точно відповіли, забивши на двох 129 голів у Ла Лізі в сезоні-2014/15.

Ключовий момент стався в грудні. 29-річний Роналду забив свій 200-й гол у Ла Лізі після ще одного хет-трику, цього разу проти Сельти Віго. Наступного дня Барселона зустрілася з Еспаньйолом в принциповому каталонському дербі. Мессі повторив показники Кріштіану, завдяки чому 27-річний футболіст також забив 200 голів у Ла Лізі в 182 іграх, відколи Роналду прибув до Іспанії.

Тисяча голів

У своєму коронному міжнародному досягненні Кріштіану допоміг збірній Португалії прийти до її першого великого трофею, перемігши господарів Францію у фіналі Євро-2016.

Турнір відбувся після ще одного надзвичайно змагального року для Роналду та Мессі.

Наприкінці січня Мессі зрівняв рахунок у виїзному переможному матчі проти мадридського Атлетіко з рахунком 2:1.

Це означало, що на той момент часу він і Роналду разом забили рівно 1000 голів за кар'єру. Тоді португалець збільшив це число до 1003, коли наступного дня забив половину голів з розгрому Еспаньйола з рахунком 6:0.

У той час як Барселона неслася до ще одного титулу Ла Ліги, свого шостого за вісім років, Мессі зробив свій сьомий хет-трик у Ла Лізі за 16 місяців у матчі проти Райо Вальєкано в переможному матчі 5:1, який відбувся 3 березня. Аргентинець перебував у самому центрі уваги лише два дні, аж до того моменту, коли Роналду забив чотири м’ячі в матчі проти Сельти Віго з підсумковим рахунком матчу 7:1.

Він також знову виграв Лігу чемпіонів того сезону, першу з трьох поспіль для Мадрида під керівництвом Зінедіна Зідана. Цього, у поєднанні з тріумфом Португалії на Євро, було достатньо, щоб Золотий м’яч 2016 року дістався Роналду — четвертий в кар'єрі португальця.

Тим часом Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі — хвороблива звичка, до якої їй довелося звикнути за роки після останньої перемоги в сезоні-2014/15.

Мессі розпочав змагання у сезоні-2016/17 у вогні, зробивши хет-трики у своїх перших двох групових іграх проти Селтіка і Манчестер Сіті та встановивши рекорд за кількістю хет-триків в історії змагань із сімома подібними перформансами (раніше він і Роналду мали нічию з п'ятьма).

Цікаво, що того сезону Кріштіану зміг зробити два хет-трики поспіль у Лізі чемпіонів. Перший був проти мюнхенської Баварії у вирішальному матчі чвертьфіналу, а другий — проти Атлетіко у першому матчі півфіналу, завдяки чому він зрівнявся з рекордом Ліги чемпіонів, який Мессі встановив п’ять місяців тому (тепер вони мають по вісім).

Який гол!

Деякий час здавалося, що Мессі забив один із найкращих голів року. Його штрафний удар у ворота Атлетіко 4 березня 2018 року був неперевершеним, змусивши Яна Облака вийти з воротарьскої лінії, щоб ледь наблизитися до удару, який закрутився у верхній кут.

Місяць потому, на виїзді з Ювентусом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, Роналду відповів своєму не менш зірковому конкуренту. Його чарівний удар знаменитою бісиклетою залишається одним із найкращих голів в історії змагань.

Сутінкові роки

Кульмінацією дебютного сезону-2018/19 Роналду з Ювентусом стала Ліга чемпіонів. Після поразки в першому матчі з рахунком 0:2 на виїзді старим ворогам в особі Атлетіко Мадрид у 1/8 фіналу португалець зробив ще один хет-трик у Турині, вивівши італійський клуб далі із загальним рахунком 3:2.

Барселона мала трохи менші сумніви щодо своїх власних шансів потрапити до наступної стадії у тому сезоні, оскільки через день після цього команда Ернесто Вальверде грала проти Ліона. У першому матчі французька команда зіграла з Барселоною 0:0, тож настала черга Мессі відповідати. Він забив два голи та віддав ще дві результативні передачі, коли Барселона виграла з рахунком 5:1 на Камп Ноу.

Оскільки Роналду та Мессі встигли перейти рубіж тридцяти років, дні їх дивних рекордів і забивання голів добігали кінця.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20 Ювентус програв Ліону, незважаючи на всі зусилля Роналду, який забив два голи у матчі-відповіді, включно з тандерболтом з 25 ярдів. Через день Мессі забив один зі своїх містичних голів, зробивши так, щоб половина оборони Наполі виглядала некомпетентною, і пробив у нижній кут під час перемоги з рахунком 3:1, яка забезпечила вихід до чвертьфіналу.

Провідний міжнародний бомбардир

У вересні минулого року Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних, настрілявши 111 голів за Португалію після того, як двічі забив у ворота збірної Ірландії.

Цього разу Мессі знадобився цілий тиждень, щоб зробити подібні заголовки самому, його 79-ий гол у збірній Аргентини зробив його найкращим південноамериканським бомбардиром за всю історію.

Якщо Роналду заб’є гол у 1/4, можливо, це буде останній раз, коли ми побачимо, як один краде увагу в іншого.

Можливо, ми починаємо поступово усвідомлювати, наскільки нам пощастило відчувати запелку битву цих двох геніїв протягом останніх 15 років.

За матеріалами The Athletic