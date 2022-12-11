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Football.ua розповість про знамениті виступи гравців на великих турнірах.

Великі турніри — шанс кожного футболіста проявити себе та вразити увесь футбольний світ. У цьому матеріалі згадаємо саме подібні випадки на чемпіонатах світу та Європи.

Саїд Аль-Овайран

Саудівська Аравія відзначила свій дебют на чемпіонатах світу у 1994 році незабутнім виступом. Група непередбачуваних диваків Хорхе Соларі потрапила до плей-оф після перемог над Марокко та Бельгією у групі F, причому в другому випадку було забито дуже крутим чином. Зачаровуючий, часто ексцентричний бренд футболу Саудівської Аравії був символом талісмана Саїда Аль-Овайрана, чий сольний удар проти Бельгії пізніше був визнаний шостим найкращим голом століття у рейтингу FIFA. Отримавши м’яч на своїй половині поля, Аль-Овайран обійшов чотирьох гравців, пройшов 69 метрів та забив – практично сам Дієго Марадона.

Роже Мілла

Роже Міллу часто називали одним із піонерів творчих святкувань голів, які тепер регулярно спостерігаються у футболі на всіх рівнях, але згадувати легенду Камеруну лише за його танці під кутовим прапором було б великою ведмежою послугою для одного з найвидатніших гравців Африки усіх часів. На даний момент він є найстаршим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, відмітившись голом у воротах рф у віці 42 років на мундіалі 1994 року. Але чотирма роками раніше він фактично встановив цей рекорд в Італії, забивши абсолютно абсурдні чотири голи в похилому віці 38 років, що навіть принесло йому місце в символічній збірній зірок турніру.

Тім Крул

Серії пенальті часто називають лотереєю. У 2014 році Луї ван Ґал сказав "до біса", і вирішив дозволити своєму прагматизму продиктувати результат чвертьфінального матчу Нідерландів проти Коста-Ріки. На 120 хвилині він випустив Тіма Крула замість Яспера Сіллессена спеціально перед стартом серії пенальті. На щастя для ван Гаала, ми всі можемо хвалити його геній та тактичну передбачливість, яку він мав, щоб зробити такий сміливий крок. Зрештою Крул відбив два пенальті, допомігши Голландії вийти до півфіналу чемпіонату світу, і він залишається єдиним воротарем, якого випустили на заміну лише для серії пенальті в історії чемпіонатів світу. Це було справжньою несподіванкою навіть для Яспера.

"Ми нічого не сказали Ясперу, тому що не хотіли, щоб він знав про це перед грою", — сказав ван Гал.

"Але, як я вже пояснював, кожен воротар має певні якості. У Тіма більше досягнень та кращий послужний список із відбивання пенальті, ніж у Сілессена. Ми обговорювали це з Тімом. Він знав про костарикансі одинадцятиметрові, тому що мав бути готовим. Вийшло. Якби ні, це була б моя помилка".

Еннер Валенсія

Ще один герой того турніру на полях Бразилії, Еннер Валенсія тоді запалював, а його виступи дозволили перейти до Вест Гему. Коли справа доходить до нападників, "молотобійці", як відомо, володіють розумним підходом, але тоді вони думали, що придбали справжню суперзірку, коли Валенсія вирішив приєднатися до них невдовзі після чемпіонату світу 2014 року. У Бразилії Валенсія забив усі три голи Еквадору, а потім перейшов до клубу, про який він чув лише завдяки фільму "Зелена вулиця".

Едер

Сцена була встановлена ​​на Стад де Франс у 2016 році. Очікувалося, що головним героєм стане Кріштіану Роналду. Сольний художник ліпить свій шедевр. Через 25 хвилин він зійшов з поля після пошкодження та станцював на бровці в традиціях Сімеоне, як найкращий вболівальник збірної Португалії на стороні. Що стосується подій на полі, то їх вирішив трансферний провал Суонсі. Ні, не Ренату Санчеш, який ще не переїхав до Південного Уельсу, де рекламний білборд визначив його долю, а Едер. Загальна кількість голів у 15 матчах на стадіоні Ліберті не викликала натхнення, коли Фернанду Сантуш випустив його на поле після 79 хвилини. Однак саме клубний невдаха зумів вирішити долю того протистояння, влучно пробивши здалеку у овертаймі.

Фабіо Гроссо

Не дуже відомий своєю бомбардирською майстерністю, Фабіо Гроссо забив два важливі голи на чемпіонаті світу 2006 року. По-перше, лівий захисник забив гол на 119 хвилині проти Німеччини в півфіналі, а потім реалізував переможний пенальті у фінальній серії проти Франції. У команді, благословенній футбольними безсмертними богами, мало хто міг очікувати, що Гроссо перевершить таких місцевих ідолів, як Джанлуїджі Буффон, Андреа Пірло, Фабіо Каннаваро, Алессандро Дель П'єро та Франческо Тотті в Берліні.

Біркір Маур Саварссон

Збірну Ісландії 2016 року, можливо, можна взяти в дужки як єдине ціле, але ми вирішили виділити Біркіра Маура Саварссона окремо. Спершу стримав Кріштіану Роналду в нічийному матчі ісландської збірної з майбутнім переможцем Євро-2016 Португалією, потім забив пізній автогол у наступному поєдинку з Угорщиною (1:1), поставивши під сумнів шанси ісландців пройти далі. Зрештою, підопічні Ларса Лагербака виграли свою останню гру в групі, фінішувавши вище Португалії, потім, незважаючи на сценарій, вибили Англію, перш ніж двічі забити Франції в чвертьфіналі. Це був турнірний дебют Саварссона, і навіть після автоголу він зумів швидко прийти до тями та далі грати дуже надійно у захисті.

Антонін Паненка

У епоху, коли кожна мета мікроаналізується, розбирається, часто встановлюється як дабстеп на YouTube і переглядається незліченну кількість разів у соціальних мережах, не дивно, що гравці часто знаходять інноваційні, експресивні способи проявити свої таланти — просто подивіться на нещодавню рабону Еріка Ламели, яка здобула Премію Пушкаша в Дербі північного Лондона. Але Антонін Паненка у фіналі Євро-1976 між Чехословаччиною та Західною Німеччиною мав тиск і вагу нації на своїх плечах. Маючи шанс виграти Чемпіонат Європи в серії пенальті, Паненка спробував пробити найвідважнішим ударом з позначки, щоб здивувати Зеппа Маєра, заслуживши загальне визнання за стиль (і важливість).

Ангелос Харістеас

Ангелос Харістеас насолоджувався двома історіями попелюшки у своїй кар’єрі — обидві відбулися у 2004 році. У сезоні-2003/04 форвард, який народився у Стрімоніко, забив сім голів, коли бременський Вердер вперше у своїй історії оформив золотий дубль, вигравши Бундеслігу та Кубок. Того літа він забив три голи також на континентальній першості, допомігши Греції виграти Євро-2004, казкове досягнення, котре сталося задовго до Лестера, котрий трохи пізніше виграв Прем'єр-лігу. Харістеас забив єдиний гол у переможному чвертьфіналі проти збірної Франції, а потім й у фіналі проти Португалії, практично увійшовши до десятки тодішнього голосування Золотого м'яча.

Йон Єнсен

Тріумф Данії на Євро-1992 добре задокументований. Симпатична команда Ріхарда Мьоллера-Нільсена, як відомо, не пройшли кваліфікацію на турнір, але таки поїхали до Швеції після дискваліфікації Югославії. Будучи змушеною швидко перейти від режиму пляжу до режиму турніру, Данія несподівано почала вигравати фаворитів, кульмінацією якого стало те, що у фіналу були биті німці. Єнсен забив чудовий гол у матчі проти Німеччини і згодом заслужив перехід в Арсенал того літа. Він був, м’яко кажучи, нічим не примітним у північному Лондоні, але його кар’єра визначилася тим літом у Швеції, а не наступними роками в Англії.

За матеріалами порталу Squawka