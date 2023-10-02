Чтиво

Мерсисайдці довели, що з ними слід рахуватись в боротьбі за трофей АПЛ. Матч з Тоттенгемом цьому найкращий доказ.

Біль поразки від Тоттенгема (1:2) була помітна на обличчях гравців Юргена Клоппа.

Аліссон кинувся втішати збентеженого Жоеля Матіпа, який ненавмисно забив у власні ворота в компенсований час. Інші впали без сил на газон стадіону Тоттенгем Готспур.

Багато розчарувань, але найбільше — перервана серія без поразок у Прем’єр-лізі, яка трималась 17 матчів.

Відчуття несправедливості залишилося після помилково скасованого голу Луїса Діаса, але Клопп придбав досвід, що він міг би використати в майбутньому.

Невдачі можуть бути болісною перевіркою реальності — виявляти недоліки та змушувати сумніватися, куди рухається команда. Але не цей. Ні, ця гра радше підсилила, ніж послабила віру в те, що Ліверпуль знову стане серйозним суперником цього сезону.

Вони добре грали в повному складі, були рішучими після видалення, і героїчними вдев'ятьох.

"Я сказав хлопцям, що дуже пишаюся ними", — підкреслив Клопп. "Я ніколи не бачив такої гри з найбільш несправедливими рішеннями; як ми впоралися з цим, як ми залишилися в грі, як ми боролися".

"Щоб створити щось особливе, потрібні гравці з менталітетом, і я сьогодні побачив, що всі вони монстри. Я отримав багато від гри, і я буду допомагати хлопцям відчути це теж".

У новому Ліверпулі Клоппа є свіжість і динамізм, яких не вистачало більшу частину минулого сезону. Підписання влітку не лише забезпечило таку необхідну ін’єкцію якості, але і їхнє прибуття зарядило енергією решту команди.

Мохамед Салах показав, чому Ліверпуль відмовився від багатств Саудівської Аравії в кінці трансферного вікна. У віці 31 року його цінність для команди більша, ніж будь-коли. Порожнеча, утворена його відходом, була б величезною.

Тільки подивіться на блискучий гол, який не зарахували. Салах виграв боротьбу у Мікі ван де Вена, побачив Діаса, той якісно відірвався від Порро та пробив в дальній кут воріт.

Проте гол несправедливо скасували. "Суттєва людська помилка", — із запізненням визнала арбітражна група PGMOL.

На той час у Ліверпуля вже було менше гравців — жовта картка Кертіса Джонса стала червоною після того, як арбітру Саймону Хуперу рекомендували подивитись ВАР.

Чому рефері одразу побачив нерухоме зображення, на якому Джонс втикається в ногу Біссумі, а не повний повтор епізоду?

"Гра йде в режимі реального часу, але ми оцінюємо її в уповільненій зйомці — у цьому немає особливого сенсу", — нарікав Клопп, який був надзвичайно виваженим у своїй оцінці, налаштований уникнути ще одного звинувачення ФА та чималого штрафу.

Зіткнувшись із труднощами минулого сезону, Ліверпуль мав тенденцію в’янути. Але зі "шпорами" сталевий кістяк було відновлено.

Є дух і єдність, які, безсумнівно, сприяють майбутнім викликам. Вони билися і допомагали один одному, закриваючи простір і знищуючи атаки Тоттенгема.

Але забудьте про результат, Клопп визнав, що травма Коді Гакпо, який залишав стадіон у бандажі, була його найбільшою проблемою. Нідерландський нападник уже відчував дискомфорт після стику з Дестіні Удогі, коли розвернувся та зрівняв рахунок після скидання ван Дейка. Незабаром йому довелося піти.

Тактично Ліверпуль був дуже добре підготовлений. Аліссону довелося зробити два чудових сейви після ударів Меддісона та Сона.

Перебудована схема Клоппа 4-4-1 стала 5-3-0 після вилучення Діого Жоти, який отримав два попередження протягом 90 секунд. Це був перший випадок, коли Ліверпуль догравав вдев'ятьох у матчі вищого дивізіону після поразки від "шпор" з рахунком 0:4 на Вайт Гарт Лейн під керівництвом Кенні Далгліша у вересні 2011 року.

Чотири червоні картки в останніх шести іграх чемпіонату — це стільки ж, скільки підопічні Клоппа отримали в попередніх 178 іграх. Але справа не в тому. Перша жовта картка Жоти була різкою, але наступна — безглузда.

На цьому етапі, коли до кінця залишилася 21 хвилина плюс компенсований час, це виглядало безнадійно, але Ліверпуль, який мав лише 27% володіння м’ячем у другому таймі, відбивав хвилю за хвилею атак. Загалом Тоттенгем завдав 24 удари, але 14 були з-за меж штрафного, а десяток були заблоковані.

Ван Дейк швидко показав приклад – зробив вісім виносів, шість блоків і виграв усі чотири єдиноборства.

Матіп був не менш результативним, оскільки зробив 10 виносів, одне перехоплення та виграв сім із 10 своїх дуелей. Гомес переміг у семи з 11 єдиноборств.

Невтомний Домінік Собослай 13 разів перехоплював м'яч і ганявся за кожним гравцем "шпор", наче від цього залежало його життя.

Ліверпуль був на межі того, щоб забезпечити таку сміливу нічию, яка здалася б найсолодшим із тріумфів до того, як Порро виконав цей простріл.

Поразка, але це ще один доказ того, що Ліверпуль знову є грізною силою.

За матеріалами The Athletic