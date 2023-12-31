Чтиво

Настав час підбити підсумки нового проекту від Football.ua.

Тиждень тому Football.ua запустив новий проект під назвою "Український гравець року", щоб визначити найкращого футболіста нашої країни за підсумками 2023 року.

Редакція Football.ua обрала 30 найкращих українських гравців, які в алфавітному порядку були поділені на три групи для голосування.

Кожне голосування тривало добу, і гравці, які посіли три перші місця у своїх групах, вийшли до півфіналу. Три місця у півфіналі давали путівку у фінал, однак був виняток — якщо у півфіналі один із кандидатів набирав понад 50% голосів, то він ставав би достроковим переможцем, без фінального голосування на три доби.

В останній день року Football.ua може назвати ім'я переможця, яким достроково став нападник іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик.

За підсумками півфінального голосування Довбик набрав 51,9% голосів. Найближчий опонент Віктор Циганков набрав 17,4%, а трійку найкращих доповнив Віталій Миколенко із Евертона – 9,9%.

Наприкінці минулого літа 26-річний українець перебрався до Жирони, де став партнером по команді Циганкова. За 18 матчів у складі іспанського клубу українець забив 11 голів та віддав шість гольових передач.

Прекрасний старт від Довбика в Європі та сподіваємось, що це лише початок зіркового шляху українця у топ-чемпіонатах. Ми лише можемо константувати факт – цього року Довбик був найкращим, що не кожен припускав, коли він вирушав до європейської подорожі.