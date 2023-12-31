Настав час підбити підсумки нового проекту від Football.ua.
Артем Довбик, Football.ua
31 грудня 2023, 10:55
Тиждень тому Football.ua запустив новий проект під назвою "Український гравець року", щоб визначити найкращого футболіста нашої країни за підсумками 2023 року.
Редакція Football.ua обрала 30 найкращих українських гравців, які в алфавітному порядку були поділені на три групи для голосування.
Кожне голосування тривало добу, і гравці, які посіли три перші місця у своїх групах, вийшли до півфіналу. Три місця у півфіналі давали путівку у фінал, однак був виняток — якщо у півфіналі один із кандидатів набирав понад 50% голосів, то він ставав би достроковим переможцем, без фінального голосування на три доби.
В останній день року Football.ua може назвати ім'я переможця, яким достроково став нападник іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик.
За підсумками півфінального голосування Довбик набрав 51,9% голосів. Найближчий опонент Віктор Циганков набрав 17,4%, а трійку найкращих доповнив Віталій Миколенко із Евертона – 9,9%.
Наприкінці минулого літа 26-річний українець перебрався до Жирони, де став партнером по команді Циганкова. За 18 матчів у складі іспанського клубу українець забив 11 голів та віддав шість гольових передач.
Прекрасний старт від Довбика в Європі та сподіваємось, що це лише початок зіркового шляху українця у топ-чемпіонатах. Ми лише можемо константувати факт – цього року Довбик був найкращим, що не кожен припускав, коли він вирушав до європейської подорожі.