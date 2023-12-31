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Головний тренер збірної України переміг у голосуванні серед читачів Football.ua.

Кілька днів тому Football.ua запропонував читачам самостійно визначити найкращого українського тренера за підсумками 2023 року.

На думку редакції Football.ua було обрано десять найкращих кандидатів. На відміну від голосувань "Український гравець року", яке проходило у кілька етапів, голосування за "найкращого українського тренера" проходило найпростішим чином — одним туром, у якому було визначено остаточного переможця.

Голосування тривало добу і за його підсумками перемогу отримав головний тренер збірної України Сергій Ребров, який набрав 35,9% голосів, що дозволило йому випередити головного переслідувача Юрія Вернидуба з Кривбасу – 31%.

49-річний Ребров очолив збірну України влітку 2023 року. Під його керівництвом національна команда провела вісім поєдинків, з яких чотири виграла, тричі зіграла внічию та лише раз програла.

Нагадаємо, незабаром збірна України зіграє матч плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини і ми сподіваємося, що перемога в нашому голосуванні підштовхне Реброва до подальших подвигів на чолі головної команди країни.

Додамо, що найкращим українським гравцем 2023 року за версією Football.ua було визнано нападника Жирони Артема Довбика.